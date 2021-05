Regardez la présentation en direct ici – .

Google a choisi d’annuler sa conférence annuelle des développeurs l’année dernière en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais douze mois plus tard, Google I / O est de retour en tant qu’événement virtuel. En plus d’être en ligne, la participation à Google I / O 2021 est gratuite et vous pouvez regarder le discours d’ouverture en direct dans la vidéo intégrée ci-dessous à partir de 10h00 PT / 13h00 HE.

Voici la description officielle de Google pour le discours d’ouverture: “Connectez-vous pour découvrir comment nous poursuivons notre mission consistant à organiser les informations du monde entier et à les rendre universellement accessibles et utiles.”

Cette description n’est pas particulièrement… descriptive, mais nous nous attendons à ce qu’une grande partie de l’événement soit centrée sur Android 12. Il y a déjà eu trois aperçus des développeurs, et selon le site développeur de Google, la première version bêta d’Android 12 arrivera en mai. Selon toute vraisemblance, les développeurs seront en mesure de mettre la main sur la version bêta peu de temps après la fin de la keynote cet après-midi, mais vous pouvez le découvrir en regardant en direct la diffusion en direct de Google ici:

Nous n’avons toujours pas vu beaucoup des changements qu’Android 12 de Google apportera à l’interface utilisateur, mais l’hôte de Front Page Tech, Jon Prosser, a gâché certaines des plus grandes surprises de Google dans une vidéo YouTube ce week-end. Dans la vidéo, Prosser montre un tas de nouveaux éléments de conception qui arrivent dans la dernière version d’Android, y compris de nouveaux curseurs, bascules et widgets, ainsi que les notifications empilées que Google a mis en avant. De plus, il a divulgué une vidéo promotionnelle que nous reverrons probablement aujourd’hui.

En ce qui concerne le matériel, il est difficile de dire si Google envisage ou non de charger cet événement virtuel avec de nouveaux produits. Google a confirmé l’existence du Pixel 5a en réponse à une fuite concernant le retard du téléphone, mais la société a également déclaré à l’époque que le Pixel 5a «serait disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé conformément à la dernière le téléphone de la série A de l’année a été lancé. Le Pixel 4a a été lancé le 20 août 2020, donc le 18 mai ne serait pas tout à fait «en ligne» avec l’introduction du Pixel 4a. Il est encore moins probable que le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro fasse ses débuts sur Google I / O, mais vous pouvez voir les premiers rendus divulgués des deux téléphones (également de Prosser) ici.

Si nous allons voir du matériel, c’est peut-être le moment idéal pour Google de révéler officiellement ses Pixel Buds A-Series, qui sont apparus dans un tweet du compte Twitter officiel d’Android il y a quelques semaines avant d’être retirés. Dans ce tweet, Google a confirmé que les écouteurs de la série A comporteront Fast Pair, ce qui leur permet de se synchroniser avec votre appareil via Bluetooth en un seul clic.

Il y aura sûrement des surprises en magasin, et nous en apprendrons sans aucun doute davantage sur les dernières mises à jour des logiciels de Google, notamment Google Assistant, Wear OS, Google Maps, etc.

