Regardez la programmation originale de Bulletboys se produire au M3 Rock Festival

Séquences vidéo de la formation originale réunie de BULLETBOYS en concert le 3 juillet au Festival de rock M3 au Merriweather Post Pavilion à Columbia, Maryland peut être vu ci-dessous.

L’original BULLETBOYS La programmation a fait son retour en direct en décembre 2019 avec une performance à guichets fermés au Whiskey A Go Go à West Hollywood, en Californie.

Mis à part un spectacle en 2011, BULLETBOYS – avec Marq Torien (voix), Jimmy D’Anda (tambours), Mick Sweda (guitare) et Lonnie Vcent (basse) – n’avaient pas joué ensemble depuis 1993.

BULLETBOYS formé en 1988 à l’apogée du mouvement glam metal de Los Angeles. En tant que collection de musiciens talentueux, BULLETBOYS ont réussi à capter rapidement l’attention des fans de musique du monde entier. Contrairement aux autres rockeurs de l’époque, le BULLETBOYS possédait plus de hard rock-blues fusion que de pur hair metal. Grâce à des comparaisons avec des gens comme AÉROSMITH et VAN HALEN, des dénicheurs de talents se sont précipités et le groupe a rapidement reçu son premier contrat avec une grande maison de disques.

BULLETBOYS‘ le premier album éponyme est sorti en 1988 via Warner Bros. et a culminé au numéro 34 sur le Billboard 200. L’album a engendré deux singles à succès, une reprise du O’JAYS classique “Pour l’amour de l’argent” et “Lisser en Ya”, qui ont tous deux figuré sur le palmarès Mainstream Rock et ont été régulièrement diffusés sur MTV. BULLETBOYS a continué à sortir deux autres albums, 1991 “Freakshow” et les années 1993 “Za-Za”, avant de se séparer.

Lors d’une apparition dans un épisode de la “Appétit pour la distorsion” Podcast, Torien a confirmé que le BULLETBOYS rassemblent des idées pour un nouveau record. “Nous n’avons travaillé que sur de la nouvelle musique”, a-t-il déclaré. « Donc, nous écrivons avec diligence en ce moment. Je me suis en quelque sorte rangé – ne pas parler au téléphone, ne pas sortir ; juste travailler avec diligence avec certaines choses.

“Ce sera un disque tellement diversifié et vraiment génial que les gens attendaient vraiment de nous depuis longtemps”, a-t-il expliqué. “Nous emmenons nos prouesses musicales dans une toute nouvelle direction avec juste beaucoup de nouvelles idées et avec cette énergie rechargée. Je voulais faire quelque chose de spécial.

“J’entends beaucoup de musique et je suis fan de tellement de groupes différents, et tout le monde ne prend pas vraiment de risques ou de risques”, a-t-il ajouté. “Donc je pense que nous allons essayer de faire ça sur ce prochain EP ou album que nous écrivons en ce moment.”



