Regardez la publicité de Kanye West avec Sha’Carri Richardson

Kanye West est sur le point de sortir une nouvelle musique (!!!!) et a taquiné sa prochaine chanson dans une publicité Beats by Dre avec Sha’Carri Richardson (réalisé par Kanye). En plus de cela, la date de sortie de son album Donda a également été abandonnée et elle descend littéralement ce vendredi.

La nouvelle chanson de Kanye “No Child Left Behind” a été utilisée dans la publicité, qui a été diffusée lors du sixième match de la finale de la NBA et présente des images poignantes de Sha’Carri se préparant pour une course. Le sprinter de 21 ans a récemment été injustement suspendu de l’équipe olympique en raison d’un test positif au THC, provoquant une vague de soutien de la part de célébrités, de politiciens et d’autres athlètes.

Comme le note la publicité, Donda sera présentée en première jeudi soir lors d’un événement d’écoute au Mercedes Benz Stadium d’Atlanta, en Géorgie. L’événement est complet, mais ne vous inquiétez pas, il sera diffusé simultanément en direct dans le monde entier grâce à Apple.

Kanye est également revenu sur Instagram plus tôt dans la journée mardi pour taquiner les fans à propos de la sortie de sa nouvelle musique, publiant une série de photos de lui portant des colliers portant les noms de ses enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

Lui et son ex Kim Kardashian sont actuellement coparentaux de leurs enfants et ont récemment fait une sortie en famille au Asian Art Museum de San Francisco, où une source a déclaré qu’ils avaient passé un moment formidable en famille. “C’était un régal pour les plus petits et tout le monde a apprécié toute l’expérience”, a expliqué la source. “Ils étaient incroyablement gentils et très reconnaissants. Ils ont passé un très bon moment avec les enfants et tout le monde avait l’air très heureux et de bonne humeur. Les enfants couraient et riaient. »

