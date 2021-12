Regardez la réaction stupéfaite de Khabib Nurmagomedov face au sensationnel KO de Conor McGregor contre Jose Aldo à l’UFC 194 en seulement 13 secondes

Cela fait six ans que Conor McGregor a remporté son premier titre UFC – et a stupéfié le monde des observateurs dans le processus.

Le rival de longue date de l’Irlandais, Khabib Nurmagomedov, faisait partie des milliers à l’intérieur du MGM de Las Vegas qui l’ont regardé prendre facilement la ceinture poids plume de Jose Aldo en le mettant KO en 13 secondes lors de l’événement principal à l’UFC 194 le 12 décembre 2015.

UFC sur BT Sport (Twitter)

Khabib, encerclé, peut être vu grimacer en regardant McGregor faire un travail léger d’Aldo

UFC sur BT Sport (Twitter)

Comme tout le monde, Khabib était dans un état d’incrédulité en regardant « The Notorious » revendiquer le championnat incontesté des poids plumes

Malgré une rivalité amère qui se développait entre les deux, ils étaient autrefois proches, proposant même de s’entraider.

Et en 2015, Khabib avait les mains sur la tête lorsque les mains rapides de McGregor l’ont propulsé dans des royaumes méconnus de superstar et lui ont permis de transcender le monde des arts martiaux mixtes.

Après cette victoire catégorique, il s’est ensuite lancé dans sa quête pour devenir le double champion, ce qui l’a vu plus tard remporter le titre des poids légers et se heurter au Russe de longue date, contre qui il a finalement perdu en 2018.

Aux côtés du manager Ali Abdelaziz et de son collègue client de Dominance MMA Frankie Edgar, on peut voir Khabib secouer la tête avec incrédulité et même se gratter la tête alors qu’Aldo se rendait compte que son règne de champion était terminé.

McGregor a été vu pour la dernière fois dans l’octogone cet été lorsqu’il a perdu contre Dustin Poirier et a ensuite retrouvé une pleine forme après s’être cassé la jambe. Le joueur de 33 ans a de grands projets à son retour, ce qui pourrait être au printemps ou à l’été 2022.

«Je serai un sparring complet d’arts martiaux mixtes d’ici avril. Facilement! » a-t-il récemment écrit sur Twitter.

«D’ici là, un retour sera imminent. Mais je dois être patient. Je vais battre ça !

Khabib, cependant, a pris sa retraite en tant que champion – invaincu – en 2020.

Aldo, quant à lui, est de retour dans l’octogone samedi lorsqu’il sera en tête d’affiche de l’UFC Vegas 44 contre Rob Font.