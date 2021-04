Regardez la réaction terrifiée de cet artiste lorsqu’un requin nage sous lui ⋆ .

Un artiste français a crié lorsqu’il s’est rendu compte qu’un requin nageait sous lui aux Maldives, selon une vidéo de Jam Press partagée par le New York Post vendredi.

Les gens ont crié à Thibault Garcia, l’artiste de 30 ans, alors que le requin nageait plus près de lui, a montré la vidéo. Garcia a continué à patauger dans l’eau malgré les hurlements et à regarder dans la direction du requin.

Garcia a crié quand il a réalisé que le requin nageait sous lui et est allé sortir de l’eau alors que le requin continuait à nager, a montré la vidéo. Garcia était en vacances lorsque la rencontre avec le requin a eu lieu.

REGARDEZ:

Un requin a été aperçu en train de nager près d’un bateau à Ocean City, Maryland, selon une vidéo du 8 juin 2020. Quelqu’un dans la vidéo a déclaré que le requin semblait être un grand blanc.

Le National Strategic Research Institute (NSRI) a conseillé aux personnes en Afrique du Sud le 23 juin de faire attention en raison «d’un nombre élevé d’observations de requins blancs et de rencontres rapprochées», a tweeté l’organisation. Le NSRI a mis en garde les gens «le long de la côte sud du Cap, en particulier autour de la côte de Plettenberg Bay et entre Mossel Bay et Jeffreys Bay» en Afrique du Sud.

