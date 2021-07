Regardez la reine, un autre mord la poussière, le dernier dans le plus grand

reine a lancé les années 1980 avec style avec ce qui allait devenir leur single le plus vendu de tous les temps dans “Un autre mord la poussière”. Pourtant, à la manière de Queen, c’était une chanson différente de toutes les autres, provenant d’une source improbable et représentant un autre pari massif. Vous pouvez voir comment ils ont réussi dans le dernier épisode de la série “The Greatest” du groupe ci-dessous.

“Another One Bites The Dust” provient d’une source improbable – le bassiste John Deacon a une fois de plus démontré son incroyable capacité à écrire un hit monstre. À l’époque, cependant, la foi du groupe dans la chanson a mis du temps à émerger. Exprimant ses doutes initiaux, le producteur (Rheinhold) Mack a même déclaré: “Je veux dire, le funk n’était pas vraiment dans le vocabulaire.”

Le groupe a cependant été aidé en cours de route par la persuasion de l’une des plus grandes stars de la musique de l’époque, Michael Jackson.

John Deacon : « J’ai toujours voulu faire quelque chose d’un peu plus… c’était plus disco, ce qui n’était pas cool à l’époque.

Brian May : « John nous tirait fortement dans cette direction, une sorte de direction funky, et John a fait jouer Roger avec de la bande partout sur sa batterie, ce qui est exactement ce que Roger détestait. Roger détestait qu’on fasse sonner sa batterie comme morte.

Roger Taylor : « Je ne voulais pas vraiment me lancer dans la dance music. Ce n’était pas mon truc.

Brian May : « Freddie s’y est mis à fond. Freddie l’a chanté jusqu’à ce qu’il saigne, parce qu’il était tellement déterminé à le faire sonner comme John le voulait, ce qui était comme du hardcore… je ne sais pas comment vous l’appelleriez… mais plus vers la musique noire que la musique blanche.

Roger Taylor : « Michael (Jackson) est venu à plusieurs concerts, je pense, au Forum de LA, et il aimait Freddie. Et il n’arrêtait pas de dire ‘vous les gars, vous devez sortir cette chanson.’ Et je n’étais pas particulièrement amoureux de ça, alors j’ai dit ‘non, tu plaisantes, ce n’est jamais un single’.

À cette époque, Queen était passé maître dans l’art de ne jamais craindre un risque, alors il est sorti et s’est finalement vendu à 7 millions d’exemplaires pour devenir leur single le plus vendu.

Adopté comme un hymne de triomphe et joué en permanence dans les arènes sportives – en particulier les matchs de boxe ! Le morceau a donné au groupe leur deuxième numéro 1 américain, restant dans le Hot 100 pendant 31 semaines et remportant une nomination aux Grammy.

Comme le rappelle Brian May, cela signifiait que le groupe a commencé les années 80 dans une position dont dix ans auparavant, ils ne pouvaient que rêver….

Il déclare : « Nous sommes en quelque sorte devenus le plus grand groupe au monde, à ce moment-là. Vous savez que c’est un moment fugace parce que quelqu’un d’autre viendra prendre le relais, mais pour ce moment, nous possédions en quelque sorte le monde.

“Another One Bites The Dust” figurait naturellement sur le groupe Les plus grands tubes album, sorti un an plus tard, mais il est intéressant de noter qu’il figurait également sur leur album Greatest Hits 3, grâce à un remix du top dix de 1998 avec Wyclef Jean.

Et puis à nouveau en 2006, un autre remix appelé Queen vs The Miami Project, a réintroduit la chanson à une nouvelle génération de fans.

La popularité de ce classique ne montre aucun signe de diminution, comme en témoigne en mai de cette année lorsqu’il a franchi le cap incroyable du milliard de flux sur Spotify.

Mais pour beaucoup, le souvenir de Freddie, Roger, Brian et John se déchaînant sur scène est l’endroit où la chanson est vraiment à son meilleur…

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.