Regardez la romance de Kim Kardashian Roast Kourtney et Travis Barker

Commandez dans le Kourtney !

Lors de ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live, Kim Kardashian a parodié sa soeur Kourtney kardashian, la jouant en tant que juge de télévision dans un sketch intitulé The People’s Kourt. Et qui d’autre devrait faire une apparition? Le petit ami de Kourt Travis aboyeur, bien sûr, joué par l’acteur SNL Jour de Mike.

« Travis, bébé, je dois faire mon spectacle », a déclaré Kim-as-Kourtney, se rapprochant de lui sur le banc. Il a répondu : « Je n’y peux rien, Votre Honneur. » Les deux ont ensuite ajouté d’autres « bébés » pour faire bonne mesure.

Kourtney a semblé très amusée par le sketch, publiant sur son histoire Instagram, « ORDER IN THE KOURTNEY » et ajoutant trois emojis rieurs. «