Une soirée virtuelle de sortie d’album de près de trois heures pour THÉÂTRE DU RÊVE15e LP studio de , « Une vue du haut du monde », est disponible ci-dessous. La vidéo comprend une session de questions-réponses en direct avec le groupe, la première du « Creuser pour une étincelle » making-of documentaire, une conversation avec un ingénieur James « Jimmy T » Meslin et mélangeur Andy Sneap, ainsi que des anecdotes sur les fans et les groupes.

« Une vue du haut du monde » est un LP de sept chansons qui marque THÉÂTRE DU RÊVEle deuxième album studio de Musique InsideOut/Sony Musique. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date de la couverture Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE).

THÉÂTRE DU RÊVE – composé de James LaBrie, Jean Petrucci, Jordan Rudess, John Myung et Mike Mangini – était au milieu d’une tournée mondiale à guichets fermés à l’appui de leur dernière sortie « La distance dans le temps » et le 20e anniversaire de « Scènes d’un souvenir » quand une pandémie mondiale a mis le monde à l’arrêt. Les musiciens se sont retrouvés chez eux, avec LaBrie au Canada et le reste du groupe aux États-Unis. Comme le destin l’aurait voulu, ils venaient de terminer la construction du DTHQ (Dream Theatre Headquarters) – une combinaison de studio d’enregistrement en direct, d’un espace de répétition, d’une salle de contrôle, d’un stockage d’équipement et d’une ruche créative. Avec LaBrie au Canada, il a d’abord écrit avec le groupe via Zoom sur un moniteur de la DTHQ. En mars 2021, il s’est envolé pour New York, a été mis en quarantaine et a enregistré sa voix face à face avec Petrucci.

Petrucci a récemment déclaré au sujet de la « Une vue du haut du monde » title : « Honnêtement, donner un titre aux disques est une chose amusante parce que parfois ça vient très vite — parfois ça vient même avant — et parfois c’est vraiment difficile d’essayer de trouver : « Quel est le titre qui va refléter le sujet de cet album ? » ‘ Celui-ci, c’était difficile. Il n’y avait rien qui me vienne vraiment à l’esprit. Les choses qui étaient… Je ne sais pas. C’est difficile d’être original. Les choses que vous avez utilisées ou qui ne l’ont tout simplement pas fait.

« Je me souviens des discussions que nous avions [were] que la musique était vraiment puissante ; il faisait sombre, mais c’était aussi positif ; il y a beaucoup d’énergie; il y a beaucoup d’esprit », a-t-il poursuivi. « Alors, qu’est-ce qui résumerait cela? Finalement, l’une des chansons de l’album est l’épopée « Une vue du sommet du monde », la chanson titre. J’avais une liste de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines [of titles]… Et puis un jour, j’ai juste vu ça, et je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? C’est assez foutu THÉÂTRE DU RÊVE-y comme titre.’

« Comme tout ce que nous faisons, je le pose à tout le monde et je dis : ‘Qu’en pensez-vous les gars ?' » John ajoutée. « Je pense que le moment où vous savez que c’est le titre, ou que c’est la décision, quelle qu’elle soit, c’est quand tout le monde revient en quelque sorte, comme ‘Oui. C’est trop cool.’ Je me souviens que tout le monde disait : « C’est un titre tellement positif. C’est cool. J’adore. Bravo. » Blah blah blah. Et tu sais. Alors tu te dis : ‘D’accord, cool.' »



