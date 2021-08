Regardez la soirée d’ouverture de la gamescom en direct ici

C’est aujourd’hui le jour gamescom 2021 démarre officiellement. Tout commence par Soirée d’ouverture en direct, une vitrine produite par Geoff Keighley avec des dizaines de jeux et d’éditeurs.

L’émission d’aujourd’hui débute à 11h PT, 14h HE, 19h Royaume-Uni et durera deux heures entières. Avant le début, une pré-émission sera mise en ligne avec encore plus de révélations. Comme toujours, vous pourrez regarder sur YouTube, Twitch, Facebook et Twitter. Vous trouverez les lecteurs YouTube et Twitch intégrés ci-dessous.

Plus de 23 éditeurs y participent, dont de grands noms comme PlayStation, Xbox, Activision, Bandai Namco, Deep Silver, Devolver, Sega, Prime Matter, etc.

Keighley a également déjà révélé une partie de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous avons un premier aperçu du gameplay de la campagne de Call of Duty: Vanguard, ainsi que de ce qui semble être un redémarrage de Saints Row.