Regardez la Tesla Model S Plaid battre le record de voitures électriques du Nürburgring

Telsa est de retour dans l’actualité, mais cette fois personne ne s’est écrasé et personne n’est poursuivi. La Tesla Model S Plaid est l’une des voitures les plus rapides jamais fabriquées, avec un temps de 0 à 100 km/h de 1,99 seconde et 1 020 chevaux de ses trois moteurs hautes performances.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, s’est rendu sur Twitter pour proclamer que la voiture venait d’établir le record du monde officiel de vitesse pour une voiture électrique de production au Nurburgring – vous pouvez regarder le tour dans la vidéo ci-dessus.

Le temps enregistré de la Model S Plaid était de 7:30,9, ce qui bat la Porsche Taycan Turbo de près de 12 secondes.

Cela dit, le temps de Tesla est en retard sur celui de quelques modèles à essence, et pourrait ne pas tenir si Porsche arrive un jour à roder son Taycan Turbo S plus puissant.

Par exemple, la Nissan GT-R 2009 a fait un tour en seulement 7h29 à plat et plusieurs autres voitures plus « banales », telles que l’Audi RS3 et l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio l’ont fait plus rapidement.

Tesla Model S Plaid vient d’établir le record du monde officiel de vitesse pour une voiture électrique de série au Nürburgring. Entièrement non modifié, directement de l’usine. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht9 septembre 2021

Analyse : remarquable, mais inutile

Musk a déclaré que la Model S Plaid qui a établi le record provenait directement de l’usine et n’avait absolument pas été modifiée.

Cela signifie que le volant controversé et les systèmes de refroidissement d’origine étaient en place pour la course record.

Indépendamment de ce que vous pensez de Tesla ou du volant, le fait que la voiture puisse réaliser un temps au tour de cette ampleur sur l’une des pistes les plus longues et les plus difficiles au monde est remarquable.

Alors que les temps au tour sont impressionnants et montrent certainement que Tesla a une voiture très rapide entre les mains, il est difficile d’imaginer une statistique plus inutile pour les acheteurs de voitures de tous les jours.

Qui, à part les gens qui cherchent à être vus sur YouTube, va prendre sa voiture de luxe électrique de 125 000 $ et plus et la conduire aussi fort que possible sur une piste de course ?

Presque personne, c’est qui.

De plus, à un certain moment, la vitesse pour la vitesse devient totalement inutile, car il y a très peu d’endroits où un conducteur peut en profiter en toute sécurité – dont aucun n’est sur la voie publique.