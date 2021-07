Regardez la version vidéo en direct des Black Pumas de “Sugar Man” de Rodriguez

Black Pumas, le duo nommé aux Grammy Awards composé de l’auteur-compositeur Eric Burton et du producteur Adrian Quesada, a publié aujourd’hui (8) une vidéo en direct de sa version du morceau de 1970 de Rodriguez “Sugar Man”. Cela fait suite à l’apparition de leur single Spotify de la chanson plus tôt dans l’année.

« ‘Sugar Man’ est l’une de ces chansons qui nous attirent tous les deux depuis des années”, déclare Quesada, “de l’écriture et de la performance de Rodriguez à la production de Dennis Coffey, elle nous a inspiré à plus d’un titre et est l’une de ces de véritables morceaux de musique intemporels. Ce fut une explosion totale de le disséquer et de le réinterpréter dans notre voix. »

L’original de “Sugar Man” était sur Cold Fact, le premier album de 1970 de l’auteur-compositeur-interprète américain Rodriguez. Son histoire remarquable de renommée internationale selon laquelle il n’a rien dit pendant des décennies dans le Documentaire primé aux Oscars film de 2012, Searching for Sugar Man, qui a ouvert sa musique à un nouveau public mondial.

Le premier album éponyme de Black Pumas, sorti en 2019 par ATO, a récemment dépassé les 500 000 équivalents albums dans le monde. Cela a conduit à leur nomination en tant que meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2020. Quesada et Burton ont marqué le deuxième anniversaire du disque avec une interprétation d’une version spéciale pour cuivres de leur album pour adultes Alternative No.1 et Digital Songs a frappé “Colors” sur The Late Late Show avec James Corden.

Le week-end dernier, les Black Pumas étaient également présents au 4th of July Fireworks Spectacular de NBC avec Coldplay, OneRepublic et Reba McEntire. NBC a couvert le stand de cinq nuits à guichets fermés du groupe au barbecue d’Austin’s Stubb en juin, capturant les performances de “Colors” et “Black Cat” qui ont été diffusées lors de l’émission spéciale.

Dans d’autres nouvelles, Black Pumas s’est associé à « Don’t Mess With Texas » du ministère des Transports du Texas. campagne de prévention des déchets pour un nouveau message d’intérêt public à la télévision, au numérique et à la radio, diffusé maintenant. Il a été tourné sur place à Austin en mai chez Stubb’s, devant un public de 150 gagnants d’un concours sur les réseaux sociaux. Ils rejoignent d’autres célébrités du Texas qui ont donné leur nom à la campagne au fil des ans, comme Matthew McConaughey, Willie Nelson, Erykah Badu, et Détroit de George.

Le 29 juillet, le groupe entame une énorme tournée 2021-2022 qui couvrira les États-Unis et l’Europe. Les dates incluent quatre nuits au Brooklyn Steel de New York en septembre, dont trois sont déjà complètes; Le YouTube Theatre de Los Angeles, des apparitions dans des festivals à Lollapalooza, Austin City Limits et autres, et deux spectacles londoniens (dont un déjà complet) au Roundhouse.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe de Black Pumas.