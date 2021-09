Regardez la vidéo cinématographique de Thelma & Louise de Bastille

Bastille ont partagé la vidéo officielle de leur dernier single, “Thelma + Louise”. La vidéo cinématographique a été réalisée par Balázs Simon et combine une animation révolutionnaire avec des prises de vue en direct filmées en Serbie. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La vidéo « Thelma + Louise » s’inscrit dans la continuité du scénario de Bastille vidéo déjà publiée pour “Distorted Light Beam”, et présente à nouveau l’actrice britannique Remmie Milner de la série primée aux BAFTA, Save Me, qui rejoint le leader Dan Smith. Ensemble, ils s’échappent de leur réalité et voyagent dans leur propre univers pour un avenir plus prometteur, et il continue de raconter l’histoire de Future Inc. et de la technologie “Futurescape”, taquinant ce qui va arriver du prochain nouvel album de Bastille.

À propos de la vidéo, Dan dit : « Cette vidéo a été un effort collectif international massif. Nous avons eu la chance de travailler avec Balázs et son équipe d’animateurs numériques, basés en Autriche. Ils ont fait un travail incroyable en créant cette version de l’innerverse. Les scènes d’action en direct ont été tournées à la fin d’un tournage nocturne alors que le soleil se levait en Serbie il y a quelques mois avec la brillante équipe qui a réalisé notre vidéo ‘Distorted Light Beam’.

Il poursuit : « Nous quatre à Bastille et Remmie avons fait scanner nos têtes et nos corps pour créer les avatars numériques que vous voyez. Nous sommes très enthousiastes à l’idée que les gens regardent ce petit film délirant de 2 minutes qui vous explique comment l’innerverse pourrait fonctionner. Il capture totalement le sentiment d’évasion et de possibilités infinies.

Co-écrit avec le légendaire auteur-compositeur Rami Yacoub (Britney Spears “…Baby One More Time”, l’album Chromatica de Lady Gaga) et Mark Crew, “Thelma + Louise” est une méditation contagieuse sur des “jours comme ceux-ci” où vous voulez juste obtenir loin, qu’il s’agisse simplement de fermer les yeux et de s’imaginer ailleurs ou de se rendre au Mexique et de sauter du bout du monde. La chanson puise intelligemment dans la dichotomie au cœur du film classique de 1991, où la liberté et la vie dans l’instant sont tempérées par la menace d’une réalité froide et dure intervenant à tout moment. Le groupe a donné une performance électrisante du morceau sur GMA3 hier après-midi.

Le single précédemment sorti de Bastille, “Distorted Light Beam”, continue de grimper dans le classement des radios alternatives et se rapproche actuellement du Top 10. À l’appui de la piste, le groupe a récemment interprété la chanson pour la série de concerts d’été de Good Morning America.

L’évasion est un thème qui est exploré en profondeur sur le prochain disque de Bastille, en particulier en lien avec la technologie, dans ce cas sous le regard attentif de Future Inc., une fausse grande entreprise technologique du futur avide de données (qui peut ou non supporter une certaine ressemblance avec les grandes entreprises technologiques du présent). La technologie innovante « Futurescape » de l’entreprise offre des possibilités infinies d’un nouveau genre : la chance de voyager dans votre propre univers.

