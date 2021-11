Regardez la vidéo comique de la fin des jours de la Black Label Society

Black Label Society a sorti son deuxième single et vidéo pour « End Of Days » de son prochain album, Doom Crew Inc., sorti le vendredi 26 novembre via Spinefarm.

Dans la vidéo « End of Days », vous pouvez regarder Zakk’s Burger House contre JD’s Chicken Shack se poursuivant dans un costume comique d’ours et de panda lorsqu’ils entrent accidentellement dans un clip avec Dario et Jeff en tant que rappeurs nommés Shrimp Boat et Yung Chikin. Regardez l’action dans son intégralité ci-dessous.

« S’il y a une chose que Zakk aime, c’est la comédie. Plus précisément, la comédie classique (Mel Brooks, etc.) Nous l’aimons tous les deux, et je pense que c’est pourquoi nous travaillons si bien ensemble. Nous opérons tous les deux sur la même longueur d’onde où s’il m’envoie un noyau d’idée et je sais immédiatement où le prendre », a déclaré le réalisateur Justin H. Reich.

« L’idée de la vidéo « End of Days » a commencé lorsque Zakk m’a envoyé des vidéos virales d’un panda et d’un ours se poursuivant dans un centre commercial, ce que j’ai trouvé hilarant et nous a donné un excellent point de départ pour créer notre propre histoire originale. Cela nous a donné beaucoup de moments amusants et introduit des personnages que l’on ne voit normalement pas dans un clip de Black Label Society.

L’album de 12 titres est à la fois un hommage à l’équipe de tournée du groupe « premier à saigner, dernier à partir » et un hommage à la légion dont le soutien, qui remonte à 1998, rivalise avec celui de la EMBRASSER Armée. Le quatuor de hard-rock-métal lourd, bluesy et imprudemment déséquilibré fait partie d’une horde envahissante et d’un carnaval itinérant – invoquant une cacophonie alimentée par la caféine sur les disques et sur scène.

Les chansons sont des odes à la célébration et au deuil, les bandes originales de soirées jubilatoires et de journées déroutantes enregistrées dans le home studio de Zakk, le Black Vatican. Sur cet album, Zakk échange des solos et des parties de guitare jumelée avec Dario Lorina, soutenu par le grondement du bassiste de longue date John « JD » DeServio et du puissant batteur Jeff Fabb.

« Nous avons encore plus incorporé le père Dario dans les solos, en doublant avec moi et en étant plus impliqués à cet égard », a déclaré le leader Zakk Wylde. « C’est vraiment, vraiment un album à deux guitares, plus que jamais. Un groupe de guitares jumelles, que ce soit le Frères Allman ou Judas Priest, avec des lignes d’harmonie, des lignes d’unisson et des solos d’échange. Cela découlait des concerts, où nous allions tous les deux dans la foule et prolongeions des chansons comme « Fire It Up ».

Précommandez Doom Crew Inc., sortie le 26 novembre.