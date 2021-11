Regardez la vidéo de 100 gecs pour la nouvelle chanson « MeMeMe »

100 gecs sont de retour avec la nouvelle chanson « MeMeMe ». Il arrive avec un clip dans lequel Laura Les et Dylan Brady dansent dans un parc. La piste sert également de première offre de leur deuxième album 10000 gecs. Regardez la vidéo « MeMeMe » ci-dessous.

Depuis la sortie de leurs débuts en studio 1000 gecs en 2019, Les et Brady se sont beaucoup occupés. L’année suivante, ils ont sorti une version remixée du LP (1000 gecs & The Tree of Clues) rempli d’invités, produit un morceau pour Rico Nasty, sorti un single de vacances, et plus encore. Les et Brady participent actuellement à l’étape nord-américaine de la tournée des 10 000 gecs.

Lisez l’article de couverture de Pitchfork « Ceci est votre cerveau sur 100 gecs. »