Regardez la vidéo de Cold Heart d’Elton John et Dua Lipa (PNAU Remix)

Elton John et Dua Lipa ont dévoilé aujourd’hui leur nouvelle collaboration “Coeur froid (PNAU Remix).”

Le single est arrivé accompagné d’une superbe vidéo créée par l’animateur et réalisateur basé à Hambourg Raman Djafari. La vidéo montre des versions animées d’Elton et Dua entrer dans un monde dynamique et euphorique avant de se séparer alors que leurs planètes se séparent. Un parallèle magnifiquement dessiné, nostalgique et, parfois, trippant à la dernière année et demie de verrouillage, la vidéo atteint son apogée émouvante et joyeuse alors que les personnages sont réunis. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Une coupe de danse joyeuse et béate, « Cold Heart » voit deux des artistes les plus célèbres au monde se réunir pour la première fois. La graine de la collaboration a été plantée après que Dua a invité Elton à un live Instagram pour discuter de ses expériences avec Studio 54 avant son album de remix Club Future Nostalgia.

Un respect partagé et une amitié ultérieure se sont épanouis qui ont vu Elton apparaître en tant qu’invité sur la diffusion en direct record de Dua, Studio 2054. Dua a ensuite joué à la soirée de visionnage des Oscars de la Fondation Elton John AIDS, qui a permis de récolter plus de 3 millions de dollars pour la Fondation. Poussé par les restrictions du verrouillage et une passion renouvelée pour la collaboration, Elton a contacté Dua pour travailler ensemble à distance sur de la nouvelle musique.

Les résultats de ces sessions sont certainement à la hauteur de la facturation. “Cold Heart” est à la fois immédiatement reconnaissable et pourtant complètement contemporain – un remplissage de piste de danse moderne basé sur quatre des morceaux classiques d’Elton savamment assemblés par le groupe électronique australien et les producteurs PNAU – “Kiss The Bride” (à l’origine de l’album de 1983 Too Low For Zero), « Rocketman » (à partir des années 1972 Château Honky), « Où est la Shoorah ? » (à partir du double album Blue Moves de 1976) et “Sacrifice” (à partir de Healing Hands de 1989).

PNAU a déjà atteint le numéro 1 britannique acclamé en 2012 avec l’album Elton Versus PNAU Good Morning to the Night.

Elton John déclare : « Les 18 derniers mois ont été difficiles, mais le fait d’être hors de la route m’a donné le temps de revenir à mes racines en tant que joueur de session et de collaborer avec de merveilleux artistes. Et avoir l’opportunité de passer du temps avec Dua, même à distance, a été incroyable. Elle m’a donné tellement d’énergie. C’est une artiste et une personne vraiment merveilleuses, débordant de créativité et d’idées. L’énergie qu’elle a apportée à “Cold Heart” m’a époustouflé.

Dua Lipa déclare : « Depuis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois en ligne, nous avons totalement cliqué. Elton est un artiste tellement inspirant et a également le sens de l’humour le plus vilain – une combinaison parfaite. Ce fut un honneur et un privilège absolu de collaborer sur ce morceau avec lui. C’est tellement spécial, avec certaines de mes chansons classiques préférées d’Elton John combinées – j’ai adoré faire partie d’une expérience aussi créative et joyeuse. J’ai hâte de l’entendre partout cet été.

