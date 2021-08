Regardez la vidéo de Don’t Go de Justin Bieber, Skrillex et Don Toliver

Skrillex a participé à celle de Justin Bieber meilleures chansons, dont “Where Are Ü Now” et “Sorry”, et le producteur retrouve son ami et collaborateur pour un nouveau single intitulé “Don’t Go”, qui met également en vedette le rappeur Don Toliver. C’est le dernier d’une série de singles collaboratifs pour Skrillex, qui l’a vu faire équipe avec des noms comme Four Tet et J Balvin. Vous pouvez le consulter dans son intégralité ci-dessous.

Skrillex a taquiné la collaboration des stars le mercredi 18 août dans un clip de 20 secondes sur les réseaux sociaux de “Don’t Go”. Le bref aperçu s’est ouvert avec l’image d’une peinture d’une femme dans une galerie d’art qui semble pleurer des larmes noires avant de couper rapidement des plans flous de Bieber – arborant une tête pleine de tresses courtes de style dreadlock – et le rappeur Toliver comme la bouillie de la chanson, le refrain downtempo bouillonne.

Bien que le refrain hypnotique ait une sensation de détente, plusieurs plans montrent les trois hommes rebondissant et sautant, frappant des mains et hochant la tête, signe que le rythme pourrait être un peu plus hype que ne le suggère l’extrait.

Skrillex et Bieber ont été repérés en studio avec un grand groupe de collaborateurs – dont Jon Bellion, Maejor, Ant Clemons et le compositeur fréquent de JB Poo Bear – en octobre 2020 dans un post que la pop star a partagé sur Instagram. Il l’a légendé: «Être capable de créer quelque chose à partir de rien qui durera pour toujours et parler au cœur des gens est quelque chose que je ne prends pas à la légère. C’est un vrai honneur et un vrai cadeau. Si Dieu vous a fait un cadeau, utilisez-le et regardez comment il vous utilise.

Skrillex et Bieber ont une histoire de collaborations à succès, y compris “Where Are Ü Now” avec le supergroupe Diplo/Skrillex Jack Ü, et “Sorry”, que Skrillex a produit la même année pour l’album Purpose 2015 de Bieber.

