Regardez la vidéo de FKA Twigs & The Weeknd pour Tears In The Club

FKA twigs a dévoilé sa nouvelle collaboration avec The Weeknd, intitulée « Tears In The Club ».

La chanson, que Twigs taquiné plus tôt cette semaine, a un son pop plus contemporain que celui que la chanteuse propose habituellement, mais conserve toujours l’éthéré et la distorsion pour lesquels elle est devenue connue.

La sortie de la chanson est accompagné d’un clip musical envoûtant, dans lequel Twigs danse dans une boîte de nuit sous des lumières stroboscopiques clignotantes, avant de se produire pour The Weeknd dans un grand réservoir d’échantillons pendant qu’il regarde en larmes. Enfin, la vidéo culmine avec une version géante de Twigs pourchassant The Weeknd, avant qu’elle ne s’allonge sous la pluie en silence. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Le chanteur est revenu le mois dernier avec le nouveau morceau « Measure Of A Man », qui présente Central Cee et apparaît dans le prochain film The King’s Man.

The Weeknd, quant à lui, a sorti son dernier album After Hours en mars 2020. Son deuxième single « Blinding Lights » est devenu la plus grande chanson du Billboard Hot 100 aux États-Unis le mois dernier.

Il a ensuite partagé le premier avant-goût de son cinquième effort en studio au cours de l’été avec « Take My Breath ». Il a depuis fait équipe avec Swedish House Mafia et Post Malone sur « Moth To A Flame » et « One Right Now » respectivement.

Le mois dernier, The Weeknd a déclaré que son nouvel album était presque terminé, révélant que « la seule chose qui manque, c’est un couple [of] personnages qui sont la clé du récit ».

Dans d’autres nouvelles de Weeknd, Vevo, le premier réseau mondial de vidéoclips, a publié la deuxième partie de son bilan annuel de fin d’année sur l’audience des vidéoclips. À la fois dans le monde et aux États-Unis, « Save Your Tears » d’Abel Tesfaye en tête de liste avec 615 millions de vues dans le monde et 102,9 millions de vues aux États-Unis

Sorti au début de l’année, la popularité de « Save Your Tears » a été alimentée par la performance massivement réussie de The Weeknd au Superbowl, une multitude de victoires aux Billboard Music Awards, aux Juno Awards et aux BRIT Awards et plus encore, résultant en une année exceptionnelle pour la star.

