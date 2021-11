Regardez la vidéo de Freddie Gibbs et Jadakiss pour la nouvelle chanson « Black Illuminati »

Freddie Gibbs a partagé la nouvelle chanson « Black Illuminati », avec Jadakiss. Il est accompagné d’un clip réalisé par James « JMP » Pereira. Regardez ci-dessous.

Gibbs et Jadakiss se sont déjà connectés sur « Own Thing (Remix) » et « Krazy » de Baby Face Killa. Le rappeur d’Indiana travaille sur son premier LP studio Warner Records, qui suivra Alfredo de l’année dernière.

Le nouveau single de Freddie Gibbs arrive la semaine même où il a lancé son propre vin naturel, Big Rabbit Rosé. Le vin est présenté par Built to Spill Wines et a été élaboré en collaboration avec les vignerons californiens Forlorn Hope. Big Rabbit Rosé est un assemblage de pinot, de chardonnay et de trousseau.

En savoir plus sur Jadakiss dans « Le meilleur et le pire du Dipset et la bataille de Lox Verzuz » d’Alphonse Pierre sur le Pitch.

Teneur

Afficher l’URL Iframe

Contenu Instagram

Voir sur Instagram

Contenu Instagram

Voir sur Instagram