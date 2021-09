Regardez la vidéo de Hania et Dobrawa pour « Dunkel »

Regardez la vidéo du duo polonais Hania Rani et Dobrawa Czocher pour le nouveau single électronique « Dunkel », sorti aujourd’hui, présenté sur leur premier album à venir de Deutsche Grammophon, Inner Symphonies. “” Dunkel ” en allemand signifie ” sombre “, et les temps de pandémie au cours desquels nous écrivions cette musique ressemblaient à cela – pleins de peurs et de points d’interrogation “, ont expliqué Hania et Dobrawa. “La musique était l’outil parfait pour représenter ces émotions.”

Inspiré de la série de thrillers de science-fiction Netflix Open Your Eyes

La sortie de « Dunkel » coïncide avec une campagne majeure de Netflix Pologne pour son nouveau thriller de science-fiction en six épisodes Open Your Eyes. Pour promouvoir le lancement de la série Hania Rani, Dobrawa Czocher et Netflix Poland ont réalisé un court métrage, inspiré de l’immersion de l’émission dans le monde de l’esprit, de l’identité et du talent artistique, qui invite les téléspectateurs à regarder à l’intérieur du processus créatif des artistes et à témoigner leurs émotions pendant la performance. Pour permettre au public de voir la musique, Hania et Dobrawa ont été connectées à une interface cerveau-ordinateur pendant leur performance. Les signaux collectés ont ensuite été traduits en animations simulées en 3D en temps réel et projetés dans l’environnement.

Hania Rani a déclaré : « La technologie utilisée a permis d’assister à la performance telle que nous la vivons – c’est un processus intéressant. Mais j’espère que le résultat sera principalement compris comme le pouvoir de la musique, de l’art et des émotions humaines.

Dobrawa Czocher : a ajouté : « Je crois que les esprits humains ont un pouvoir incroyable, l’esprit et l’art ont une force incroyable. J’ai abordé ce projet avec ouverture et curiosité sur ce qu’il apportera et ce qu’il montrera sur mes émotions, ou ce qui se passe en moi, en nous lorsque nous jouons notre musique.

En vedette sur le nouvel album de Hania et Dobrawa Inner Symphonies

“Dunkel” figure sur le prochain album d’Hania et Dobrawa, Inner Symphonies, sorti le 15 octobre 2021. L’élément central d’Inner Symphonies est l’espoir. Dobrawa se souvient : “Le monde semblait s’effondrer lorsque nous avons commencé à travailler sur l’album, mais nous avions l’espoir d’un avenir meilleur.” Hania et Dobrawa lanceront une vaste tournée européenne Inner Symphonies à Hambourg le 22 septembre au Yellow Lounge @ Reeperbahn Festival de Deutsche Grammophon.

Le duo polonais Hania Rani et Dobrawa Czocher sont amis depuis qu’ils se sont rencontrés à l’adolescence à l’école de musique de Gdansk, ils ont ensuite tous deux étudié à l’Université de musique Fryderyk Chopin de Varsovie et ont établi leur carrière couronnée de succès. Dobrawa est maintenant violoncelliste solo de l’Orchestre philharmonique de Szczecin et la dernière sortie solo de la compositrice-pianiste Hania, Music for Film and Theatre, est entrée dans le Top 10 du UK Classical Album Chart cet été, peu de temps avant d’être nommée Compositeur de l’année au Fryderyk 2021. , les prix annuels de la musique polonaise.

Le nouvel album de Hania Rani et Dobrawa Czocher Inner Symphonies sortira le 15 octobre 2021 et peut être pré-commandé ici.

