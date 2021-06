Regardez la vidéo de la version été 21 d’Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons ont partagé une nouvelle version améliorée de “Follow You” – la version “Summer 21” de la chanson – qui est disponible maintenant via KIDinaKORNER/Interscope. La nouvelle prise de rêve “Summer 21” de “Follow You” est accompagnée d’une nouvelle vidéo, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le quatuor de Las Vegas revient avec deux nouveaux singles: l’hymne « Cutthroat » et la prise originale luxuriante de « Follow You » en mars. Les nouveaux morceaux ont marqué la sortie de la première nouvelle musique du groupe primé aux Grammy depuis 2018 Origines.

Les dernières années ont été semées de difficultés personnelles pour les membres du groupe – en particulier le leader Dan Reynolds, qui a annoncé en décembre 2019 qu’il prenait du temps pour se concentrer sur la croissance familiale et personnelle. Puis la pandémie de COVID-19 est arrivée.

Bien que le temps libre ait pu être plus que ce qu’il avait prévu, cela s’est certainement avéré offrir à Reynolds et au groupe suffisamment d’espace pour la créativité. “Il a fallu s’éloigner de tout pour trouver beaucoup plus de clarté et de bonheur”, a déclaré Reynolds dans un communiqué.

“Follow You” a été produit par Joel Little (“Birds”, “Whatever it Takes”) et écrit par Reynolds à un tournant de son mariage. Il était sur le point de signer les papiers du divorce lorsqu’il a reçu un texto de sa femme qui l’a profondément secoué. Le couple a reporté leur séparation à la semaine prochaine – puis pour toujours.

Reynolds a depuis déclaré que la chanson parlait de “loyauté” et de “tenir le coup avec qui que ce soit que vous aimez”. Inspiré par sa reconnexion et son remariage avec la chanteuse Aja Volkman après que les deux ne se soient pas parlé pendant plus de six mois, Reynolds chante “Je serai toujours là où la vie vous mènera”, décrivant un amour sans attentes ni exigences.

Le groupe de vente multi-platine, qui est devenu célèbre avec “Radioactive” certifié Diamond en 2012, a sorti son quatrième album studio, Origins, en novembre 2018. L’album, qui a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard 200, et a atterri dans le Le top 5 dans de nombreux pays, dont le Mexique, le Canada, la France et l’Italie, comprenait des singles tels que “Natural”, “Zero” et “Bad Liar”.