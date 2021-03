Regardez la vidéo de l’attaque de panique de Brian May et Kerry Ellis 2021

reine Le guitariste Brian May et le chanteur Kerry Ellis ont sorti une vidéo pour «Panic Attack 2021», une version retravaillée de «It’s Gonna Be All Right – The Panic Attack Song» de l’album du duo en 2017 Golden Days. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

«À la fin de 2020, il y avait un sentiment que peut-être dire au revoir à cette année apporterait un soulagement de la pandémie et qu’une nouvelle ère d’espoir commencerait maintenant», dit May. «Malheureusement, après une célébration de Noël très silencieuse et restreinte, la nouvelle année a commencé avec la prise de conscience que la lutte de l’humanité allait probablement empirer avant de s’améliorer.

«Kerry et moi avons réalisé que« The Panic Attack Song »avait maintenant potentiellement un tout nouveau sens pour des millions de personnes à travers le monde qui ressentaient un sentiment de panique grandissant. Au Royaume-Uni, il y avait définitivement le sentiment que nous avions tous été trompés par notre bonne année. Nous avons donc voulu marquer l’occasion de manière totalement réelle et transparente.

Ellis, qui a joué Meat dans la production londonienne originale de la comédie musicale Queen’s We Will Rock You, ajoute: «Je suis plus que ravi de commencer cette année avec une chanson pleine d’espoir. Assembler «Panic Attack 2021» pendant un verrouillage a eu ses défis, mais cela a aussi été la beauté de celui-ci.

«La musique est si puissante et c’est incroyable ce que vous pouvez encore créer avec autant de restrictions. J’espère que cette chanson et cette vidéo donneront aux gens autant d’espoir et de joie que pour moi et Brian. Nous avons tous eu une année assez difficile, mais rappelez-vous: ‘ça va aller!’ »

La nouvelle voix d’Ellis pour «Panic Attack 2021» a été enregistrée sur un ordinateur portable dans sa cuisine, tandis que les performances ont été capturées sur smartphone avant d’être remises au producteur vidéo Simon Lupton, qui travaille actuellement sur Queen’s La plus grande série YouTube.

«Les vidéos auto-filmées de Brian et Kerry étaient incroyables et le matériau parfait pour cette vidéo», déclare Lupton, «mais en fin de compte, c’est l’éclat de leurs performances respectives qui transparaît et rend cette vidéo si attrayante à regarder.»

«Nous avons tous traversé des périodes sombres», dit May. «Maintenant, nous voulons donner de l’espoir pour des jours meilleurs à venir.»

Écoutez le meilleur de Queen ici.