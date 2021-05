Regardez la vidéo de l’eau de rose de James Francies

Le pianiste, producteur et compositeur James Francies a sorti «Rose Water», un nouveau morceau vocal évocateur mettant en vedette le chanteur Elliott Skinner de Francies ‘ nouvel album Blue Note expansif Purest Form qui sortira le 21 mai. Il fait suite au premier single de l’album «713», un hommage éclatant à la ville natale du pianiste à Houston.

Chuchotement résonnant par moments, la voix de Skinner sied à la tendre luminescence de Francies. “C’est un chanteur tellement incroyable”, dit Francies, “et j’entendais vraiment une voix masculine pour la chanson.” Vous pouvez regarder une performance captivante de «Rose Water» avec l’arrangement de Francies de la chanson pour voix, piano et quatuor à cordes ci-dessous.

Depuis son premier album Flight a séduit les auditeurs en 2018, Francies a élargi ses explorations personnelles de la flexion sonore et des approches orchestrales de la musique. Des collaborations à travers les domaines stylistiques – y compris ceux avec Childish Gambino, Pat Metheny, Mark Ronson, The Roots, YEBBA, Chris Potter, Common, Eric Harland, Marcus Miller, DJ Dahi et Mme Lauryn Hill – ont amélioré son développement et affiné son son. En publiant Purest Form, son deuxième album Blue Note, Francies accède à des chambres intimes de son art à travers 14 titres, interprétant l’amour, le chagrin, la fragilité et le courage.

Le trio de base de l’album comprend les collaborateurs de longue date de Francies, Burniss Travis à la basse et Jeremy Dutton à la batterie, trois artistes élevés à Houston qui jouent ensemble et se développent côte à côte depuis plus d’une décennie. Parmi les autres musiciens présentés, citons ses compagnons de label Blue Note, le saxophoniste alto Immanuel Wilkins et le vibraphoniste. Joël Ross, ainsi que le guitariste Mike Moreno et les chanteurs Elliott Skinner, Peyton et Bilal.

L’expression de Francies fleurit à travers les fausses frontières du genre et du style. Il nourrit une fascination céleste pour la mélodie et la texture. «La musique, dans sa forme la plus pure, est un espace honnête dans lequel nous essayons d’arriver là où il n’y a pas d’idées préconçues sur ce à quoi nous pensons que quelque chose devrait ressembler», dit-il. «Lorsque vous exploitez vraiment qui vous êtes à l’intérieur, musicalement et en tant que personne, cette énergie remplace toute autre chose.

Pour Francies, Purest Form est plus qu’un enregistrement. C’est une essence. «J’espère que ce que j’essayais de faire – une expérience immersive et multidimensionnelle – atteindra vraiment les gens. J’espère que pendant 56 minutes, ils entreront dans ce monde de sons et de textures. C’est l’idée. Et [laughs] J’espère que cela sonne bien sur tous les orateurs.

Purest Form sort le 21 mai et peut être précommandé ici.