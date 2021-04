Regardez la vidéo de l’histoire de la Rhapsodie bohémienne de Qiueen

reine ont partagé «Bohemian Rhapsody – Making History», le sixième épisode de leur série vidéo hebdomadaire en cours, «The Greatest». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Un voyage à travers les plus grandes réalisations de Queen ne serait pas complet sans inclure la révolutionnaire «Bohemian Rhapsody». Même si au fur et à mesure que la chanson se réunissait en studio, le groupe pensait que quelque chose de spécial émergeait, l’impact qu’elle aurait et continuerait d’avoir dépassé leurs attentes les plus folles, changeant l’industrie de la musique à jamais.

Offrant au groupe son premier single à succès, il est devenu la seule chanson à se vendre à plus d’un million d’exemplaires à deux reprises au Royaume-Uni, est la chanson la plus diffusée du 20e siècle, et en mars 2021 a atteint le statut de diamant RIAA extrêmement rare aux États-Unis, faisant de Queen le premier groupe britannique à remporter ce prix.

Alors que les semaines de travail minutieux en studio pour créer ce chef-d’œuvre sont bien documentées, “ Bohemian Rhapsody – Making History ” révèle que personne n’aurait pu prédire que seulement quatre heures passées par le groupe aux studios britanniques d’Elstree le 10 novembre changerait à jamais le cours de l’histoire de la musique…

Brian May: “Pour être honnête, nous ne voulions pas trop monter sur Top of the Pops et monter sur ces petits podiums et en quelque sorte mimer” Bohemian Rhapsody “. Cela aurait été vraiment de la merde.

Roger Taylor ajoute: «Nous avons utilisé une unité de diffusion sportive extérieure pour amener leurs caméras à Elstree (Studios) où nous répétions. Et nous pourrions continuer sur la route et cette (vidéo) pourrait être sur Top of the Pops et nous avons réalisé que vous n’avez même pas besoin d’être ici pour promouvoir votre disque maintenant … faites simplement un de ces petits films vidéo et c’est doit être le chemin dans le futur. Nous avons été les premiers à le faire.

Freddie Mercury a déclaré: «C’est la première vidéo qui a réellement eu un effet quelconque pour réaliser des ventes. Beaucoup de vidéos ont probablement été réalisées auparavant, mais elles ne vendaient pas de disques. Je pense que c’est le premier qui a réellement fonctionné.

Réalisé par Bruce Gowers et ne coûtant que 4 500 £, la promo de «Bohemian Rhapsody» est largement considéré comme ayant donné naissance à la pratique de la création de vidéoclips.

L’imagerie dramatique de la vidéo est devenue aussi emblématique et reconnaissable que la chanson elle-même. Il n’est donc pas surprenant que ce soit le premier clip des années 1990 à franchir le cap du milliard de vues sur YouTube.

