Regardez la vidéo de Max Richter pour ‘Flowers Of Herself’

Regardez le nouveau clip de Max Richter pour ‘Flowers of Herself’, le morceau d’ouverture présenté sur son dernier album Exiles. Cette pièce rythmiquement complexe a été composée à l’origine pour le ballet Woolf Works de Wayne McGregor, acclamé par la critique, inspiré par Virginia Woolf, créé pour le Royal Ballet en 2015, et a été présentée plus tôt cette année au défilé de mode printemps/été 2021 de Fendi à Paris avec des mannequins dont Kate Moss. , Demi Moore, Naomi Campbell et Cara Delevingne sur le podium.

‘Flowers of Herself’ a été inspiré par Mrs Dalloway de Virginia Woolf

‘Flowers of Herself’ a été inspiré par le portrait d’un Londres animé au début du roman de Virginia Woolf, Mrs Dalloway. Max Richter a expliqué : « ‘Flowers of Herself’ parle de l’énergie de traverser une ville animée. La pièce a ce mouvement perpétuel un peu comme si vous marchiez dans la rue, vous verrez un bus puis vous verrez un autre bus dans un espace différent donc il y a un changement de perspective. « Flowers for Herself » est une célébration de Londres, l’orchestre imite une ville animée et animée, alimentée par l’excitation et le rythme. »

Studio Richter Mahr a mis au défi trois jeunes cinéastes, Samuel Recko, Annick Wolfers et Sébastien Rabas, de créer le clip en suivant les traces de Mme Dalloway à travers Londres pour « acheter les fleurs elle-même » de Westminster à travers St James’s Park et sur Bond Street.

Le nouvel album de Max Richter Exiles

Le nouvel album de Max Richter, Exiles, présente également de nouvelles versions orchestrales de certaines de ses œuvres les plus connues, dont « On the Nature of Daylight », sans doute sa composition la plus célèbre, présentée sur son deuxième album, The Blue Notebooks, une réponse émotionnelle à l’éclosion de la guerre en Irak ; « The Haunted Ocean », de la bande originale à Waltz with Bashir, sur les souvenirs traumatisants de l’écrivain et réalisateur Ari Folman sur son service militaire pendant la guerre du Liban en 1982 ; « Infra 5 » d’Infra, une méditation semblable à un mantra sur les attentats terroristes à la bombe de juillet 2005 à Londres ; et « Sunlight » de Songs from Before – un album décrit par David Bowie comme ayant « le pouvoir de produire des larmes lorsqu’il est écouté dans le bon cadre ».

Une réflexion sur la société contemporaine

Au cœur du nouvel album de Max Richter se trouve la chanson titre Exiles, un enregistrement en première mondiale de sa partition de ballet de 33 minutes composée pour le Nederlands Dans Theater et les chorégraphes Sol León et Paul Lightfoot. Max Richter a été profondément ému par la tragédie de la crise des migrants et a canalisé sa compassion dans la pièce. Il explique : « En réfléchissant à la société contemporaine, j’ai décidé de faire une œuvre sur le sujet universel des voyages. Beaucoup d’entre nous ont la chance de pouvoir influencer où nous allons, mais pour un nombre croissant, il y a très peu de choix : le voyage physique est une nécessité pour que le voyage dans le temps se poursuive.

L’album Exiles de Max Richter a été enregistré avec le chef d’orchestre Kristjan Järvi et le Baltic Sea Philharmonic – un orchestre qui se targue de favoriser l’unité transfrontalière et l’innovation artistique. Max Richter a déclaré: “Cela m’a frappé que ce serait bien que cet orchestre joue de la musique qui correspond à ce thème.”

Le Financial Times a décrit Exiles comme « Intense, envoûtant, exaltant, provocateur – on a souvent l’impression qu’il est en partie compositeur, en partie inventeur ».

L'album Exiles de Max Richter peut être acheté ici.

