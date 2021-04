Regardez la vidéo de Moby’s Natural Blues Ft. Gregory Porter

Moby a partagé son morceau réinventé «Natural Blues», mettant en vedette Gregory Porter et Amythyst Kiah. «Natural Blues», sorti le 30 avril, est la troisième chanson à être dévoilée de Moby’s nouvel album très attendu, Reprise, sortie le 28 mai sur Deutsche Grammophon.

«Natural Blues» est apparu à l’origine sur la percée mondiale de Moby Smash Play, sorti en 1999. Fidèle à son incarnation antérieure mais remarquablement contemporaine, la nouvelle version s’envole avec une énergie renouvelée. La voix émouvante de Gregory Porter et d’Amythyst Kiah, mariés au Budapest Art Orchestra, constitue une combinaison puissante et émouvante.

Le clip comprend des images du prochain documentaire Moby Doc de Moby, réalisé en collaboration avec le réalisateur Rob Bralver. La vidéo capture Moby dans la haute montagne du désert, ainsi que d’autres éléments environnementaux, notamment les voyages dans l’espace, tandis que des images de Porter et Kiah chantant sont entrecoupées tout au long du clip. Porter a récemment filmé sa performance pour la vidéo dans des conditions de sécurité COVID chez Moby, marquant la première fois que les deux artistes se trouvaient face à face depuis le début de la pandémie. Vous pouvez consulter la nouvelle vidéo «Natural Blues» ci-dessous.

Moby explique: «J’ai eu des chansons qui sont très désespérantes, et certaines qui sont festives, mais le plus souvent, je suppose que ma musique vit dans un entre-deux doux-amer. Les performances de Gregory Porter et Amythyst Kiah apportent un nouveau sentiment de désir à la chanson qui englobe à la fois les tons clairs et foncés. Leurs interprétations réfléchies font ressortir des nuances profondes à la piste qu’eux seuls pouvaient offrir de manière unique.

Gregory Porter commente: «Quand j’ai entendu pour la première fois« Natural Blues »de Moby, j’ai eu un lien immédiat avec la chanson. Cela semblait très moderne, mais en même temps, cela semblait vieux de mille ans. Les différentes influences qui traversent cette musique sont à nouveau mises en avant dans cette nouvelle version – amplifiant l’âme, l’esprit et la voix d’un autre temps. C’est un plaisir de prêter ma voix sur cet air classique, repensé et renouvelé.

Amythyst Kiah ajoute: «J’ai été honoré d’être invité à chanter sur cet incroyable remix de« Natural Blues ». Je me souviens avoir entendu la chanson quand j’étais enfant, mais ce n’est que lorsque j’ai étudié la musique ancienne à l’université que j’ai réalisé que j’avais écouté la voix de Vera Hall, échantillonnée dans la collection Lomax. Je joue ‘Natural Blues’ depuis des années maintenant et c’est l’exemple que je donne lorsque je parle aux gens de l’importance des enregistrements sur le terrain et des lieux où ils nous transportent musicalement. Faire un tour complet de cette manière est plus que je n’aurais jamais pu espérer. Entendre ma voix avec Gregory Porter est tout simplement stupéfiant et je suis tellement heureux de partager cette chanson avec un chanteur aussi incroyable.

Les morceaux précédemment sortis de Reprise incluent «Porcelain» avec Jim James (My Morning Jacket) et «The Lonely Night» avec les artistes légendaires Kris Kristofferson et Mark Lanegan.

Sur Reprise, Moby et le Budapest Art Orchestra ont repensé certains des classiques et hymnes rave les plus reconnaissables de Moby avec de nouveaux arrangements pour orchestre et instruments acoustiques. Avec Porter et Kiah, Reprise propose un éventail éclectique et impressionnant d’invités, dont Alice Skye, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Novo Amor, Skylar Grey et Víkingur Ólafsson. Les graines du projet ont été semées lorsque Moby a été invité à participer à sa toute première collaboration classique – un concert live de sa musique au Walt Disney Concert Hall avec son ami Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic en octobre 2018.

En plus du nouvel album, Moby Doc donne à juste titre une vue d’ensemble de la vie et de la carrière de cet artiste vraiment distinctif. Réalisé et édité par Rob Bralver, le film sera distribué par Greenwich Entertainment et sorti dans les salles américaines et sur les plateformes numériques le 28 mai, avec une première diffusion internationale (ex-Amérique du Nord) le même jour.

Moby Doc est un documentaire biographique surréaliste raconté par Moby alors qu’il réfléchit à sa vie personnelle mouvementée et à la musique emblématique de groupes punk underground à un artiste solo de premier plan, et de toxicomane en difficulté à activiste végétalien. Le film présente des entrevues avec David Lynch et David Bowie, ainsi que des séquences de concert extraordinaires, utilisant un mélange unique de reconstitutions, d’entrevues et de séquences d’archives. Le public sera traité avec un regard perspicace et sans fard sur un artiste dont l’enfance traumatisante l’a profondément façonné.

Moby est un célèbre musicien, chanteur / compositeur, producteur, DJ, photographe et activiste. L’artiste multi-platine nominé aux Grammy Awards a repoussé les limites avec sa musique acclamée, y compris son album révolutionnaire mondial, Play. En réalisant des ventes mondiales de 20 millions d’albums, Moby a également inscrit huit succès dans le Top 10 du Billboard Dance Club Songs Chart. Fervent vegan et défenseur des droits des animaux et de l’aide humanitaire, il est également l’auteur de quatre livres dont une collection de ses photographies.

Reprise sort le 28 mai et peut être précommandé ici.