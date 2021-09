BMG a fixé une date de sortie au 29 octobre pour une nouvelle carrière MOTRHEAD ensemble, intitulé “Tout plus fort pour toujours – Le meilleur de”. La collection définitive sera disponible en 2CD, 2LP et 4LP. Les ensembles dépliants 2CD digipak et 4LP comprendront 42 pistes, dont “As de pique”, “Tué par la mort”, “Overkill”, “Je suis si mauvais (bébé je m’en fiche)”, “Le jeu” et beaucoup plus. L’ensemble 2LP comprendra 22 pistes dans un package gatefold.

Une nouvelle vidéo pour la chanson “Rock out”, pris à partir de “Tout plus fort pour toujours – Le meilleur de”, peut être vu ci-dessous.

MOTRHEAD sont la véritable incarnation de la démesure rock’n’roll. Un hybride de rock, de punk et de heavy metal joué avec une puissance implacable et époustouflante, ils étaient une force de la nature et rien de moins que de changer la vie de millions de personnes. Quant à leur approche de la vie et de la musique, il n’y avait pas d’interrupteur “off”, et ils sont ainsi devenus des légendes.

Mené pendant toute sa carrière par Ian “Lemmy” Kilmister, ils ont sorti 22 albums studio au cours de leurs 40 ans ensemble, amassant des records en tête des charts, un Grammy Award et accumuler 15 millions de ventes dans le monde. Leur chanson signature “As de pique” a parfaitement capturé tout ce qui est génial dans le hard rock, le heavy metal et le punk, a tout amplifié jusqu’à 11 et est sorti des portes à ce qui semblait être un million de kilomètres à l’heure, repoussant toutes les limites musicales. Rien n’était plus dur, rien n’était plus rapide et certainement rien n’était plus fort. Quiconque conteste ce fait n’a pas besoin de chercher plus loin que n’importe quel concert de heavy metal et joue MOTRHEAD T-shirt et veste.” MOTRHEAD les fans sont toujours plus nombreux que quiconque, haut la main.

MOTRHEAD est vraiment devenu un mode de vie pour plusieurs générations de rockers, de métalleux, de punks, de motards, d’athlètes, de rebelles, de parias et de libres penseurs du monde entier. Peu de groupes dans l’histoire moderne peuvent déclencher instantanément l’adrénaline des fans de musique comme ils le peuvent. Ils ont changé le cours du hard rock… pour toujours.

CD1

01. Surpuissant



02. Nous sommes Motörhead



03. Snuggletooth



04. Rock il



05. Orgasmatron



06. La fraternité des hommes



07. Au nom de la tragédie



08. Bombardier



09. Sacrifice



dix. Les mille noms de Dieu



11. Amour à vendre



12. Tué par la mort



13. Je suis si mauvais (bébé je m’en fiche)



14. Sourire comme un tueur



15. Tireur d’élite



16. Reine des damnés



17. Clés du royaume



18. Berceau à la tombe



19. Johnny perdu



20. Le jeu

CD2

21. As de pique (Maître du 40e anniversaire)



22. Brûleur



23. Pierre morte pour toujours



24. Mauvaise femme



25. Juste parce que tu as le pouvoir



26. Restez en dehors de la prison



27. Pas de classe



28. Je suis l’épée



29. La poursuite vaut mieux que la capture



30. Dieu sauve la reine



31. RAMONES (version 2006)



32. Poing de fer



33. Déchaînez-vous



34. Amour sale



35. Éclat



36. Sensation nocturne



37. Sur vos pieds ou sur vos genoux



38. Je ne suis pas gentil



39. Ventouse



40. 1916



41. S’étouffer avec vos cris



42. Motörhead



