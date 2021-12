Regardez la vidéo de performance de Halsey pour « You Asked For This »

Halsey a partagé une vidéo de performance pour « You Asked For This », l’une des chansons qui figuraient sur leur quatrième album acclamé Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.

Réalisé par Dani Vitale, la vidéo montre le chanteur né dans le New Jersey livrer une version live passionnée du morceau dans un studio de Los Angeles plein de lumières rouges stroboscopiques.

La vidéo montre juste Halsey chantant ses lignes à la caméra, les mouvements de l’objectif devenant imprévisibles et erratiques à chaque fois que le refrain frappe. Regardez-le ci-dessous.

En réponse à une question d’un fan sur Twitter le mois dernier, le musicien a expliqué que la chanson « est une conversation entre le moi qui devient une maman en disant ‘grandissez’ et la partie qui veut désespérément rester un enfant. Je me demande si nous pouvons coexister, malgré le changement massif.’ » Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir a détaillé les expériences de Halsey au cours de sa première grossesse, y compris les préoccupations concernant l’identité et l’image corporelle alors qu’elle se préparait à entrer dans une nouvelle phase. de sa vie.

L’album a été créé en collaboration avec Ongles de neuf pouces‘ Trent Reznor et Atticus Ross et a été très acclamé, figurant sur les listes des albums de l’année 2021 de NME et Rolling Stone, alors qu’il a également été nominé pour le meilleur album de musique alternative à la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards, qui aura lieu le 31 janvier 2022.

Le disque est sorti en lien avec un film du même nom. Une bande-annonce du film a expliqué qu’il s’agissait du « labyrinthe social de toute une vie de la sexualité et de la naissance ».

Pendant ce temps, Halsey a été confirmé comme l’une des têtes d’affiche des festivals de Reading et de Leeds 2022. Ils seront en tête d’affiche des festivals jumelés britanniques pour la première fois en août. Avant cela, ils seront recevoir le prix de l’innovation aux BandLab NME Awards 2022 à l’O2 Academy Brixton de Londres le 2 mars.

