Regardez la vidéo de Peter Frampton Band pour ‘N’est-ce pas une pitié’ de George Harrison

le Peter Frampton Le groupe a partagé son hommage à l’ami du guitariste George Harrison, avec la sortie aujourd’hui (16) de leur version de sa chanson «Isn’t It A Pity».

L’interprétation est le dernier aperçu de le nouvel album instrumental Frampton Forgets the Words, sorti le 23 avril. Frampton a joué sur l’album classique de Harrison dont il est issu, All Things Must Pass de 1971, et la version du groupe est accompagnée d’une nouvelle vidéo.

«Isn’t It A Pity» est un morceau que je n’ai pas joué sur l’album de George All Things Must Pass, mais c’est le premier que j’ai entendu quand je suis arrivé à Abbey Road pour enregistrer », dit Frampton. La vidéo s’ouvre sur des images de sa tournée d’adieu de 2019, et il dit à propos du clip: «Nous sommes tous dans le même bateau depuis plus d’un an maintenant. Notre vidéo vous fait découvrir mon monde de verrouillage et peut-être le vôtre aussi. Je pense que nous pouvons tous comprendre.

Frampton a récemment parlé du nouvel album avec son ami, le célèbre acteur Alec Baldwin, sur Instagram Live. Même avant sa sortie, Frampton Forgets The Words est chaleureusement accueilli par les médias. Grammy.com note que l’album «est un sac à main de 10 reprises de chansons rock qui déplacent tout simplement Frampton, et il imprègne chaque coup et ligne de morceaux de Radiohead (‘Reckoner’), Roxy Music (‘Avalon’) Lenny Kravitz (‘Are You Gonna Go My Way’) et d’autres artistes traditionnels avec un sentiment profond et du panache. »

Pour Rolling Stone, «Frampton et la version de son groupe [of Roxy Music’s ‘Avalon’] ne s’éloigne pas trop de l’original de 1982, sa guitare remplaçant la voix inimitable de Bryan Ferry. Something Else Reviews dit que le morceau est “un exemple parfait de la façon dont Frampton peut utiliser son sens de l’arrangement pour donner encore plus de puissance à une grande chanson.”

De la maison d’adoption du guitar hero anglais dans le Tennessee, Nashville Lifestyles ajoute: «Peter Frampton est l’un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock, donc si quelqu’un devait sortir un album de pistes instrumentales, pourquoi ne serait-ce pas lui ? »

Frampton oublie les mots sort le 23 avril. Précommandez-le ici.