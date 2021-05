Regardez la vidéo de Rise Against, The Numbers

Punks américains fidèles S’élever contre ont partagé la vidéo de “The Numbers”, le deuxième single de leur prochain album, Nowhere Generation, sortie le 4 juin sur Loma Vista Recordings. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

“Les nombres” se penche sur la lutte séculaire entre les structures de pouvoir et les personnes dont elles contrôlent. La chanson rappelle que nous donnons du pouvoir aux gens qui ont le contrôle, et que nous pouvons leur retirer ce pouvoir. Nous vivons toujours dans une démocratie où nous pouvons le faire.

Sur leur nouvel album, le groupe au franc-parler pointe du doigt les grandes entreprises et la politique pour avoir empilé le pont social et économique contre la poursuite de The American Dream par la génération Y, la génération Y et la génération Z. Musicalement, l’album est punk rock flamboyant et agressif; sur le plan lyrique, les onze chansons ont été inspirées en partie par les contributions des jeunes enfants des membres du groupe et de la communauté de fans de Rise Against.

Nowhere Generation a été enregistré à The Blasting Room à Fort Collins, Colorado sous la tutelle de Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble et du producteur / ingénieur de longue date Bill Stevenson (Black Flag, The Descendents) qui a travaillé avec le groupe sur presque tous de leurs sorties acclamées depuis leur deuxième effort, Revolutions Per Minute de 2003, et est souvent décrit comme le «cinquième membre» de Rise Against.

Pour le projet Nowhere Generation, le groupe a travaillé avec le directeur créatif nominé aux Grammy Awards Brian Roettinger (Jay-Z, Florence and the Machine, No Age) pour créer une capsule impressionnante et vraiment inspirée d’offre d’albums. Ceux-ci incluent un CD dans une pochette souple avec un livret de paroles de plusieurs pages; une édition d’album de luxe avec une veste gatefold distincte à roue tournante avec une couverture avant découpée à l’emporte-pièce; un insert de livret d’art d’album de 12 pages, et un bonus de 7 ″ comportant deux versions “Nowhere Session” des albums phares “Nowhere Generation” et “Broken Dreams, Inc”; des variantes de couleurs de vinyle spéciales pour la vente au détail dans le monde entier ainsi que la boutique en ligne du groupe.

Nowhere Generation sort le 4 juin et peut être précommandé ici.