Regardez la vidéo de The Wanted pour la couverture de « Stay Another Day »

The Wanted a partagé une vidéo pour sa reprise du succès festif classique d’East 17, « Stay Another Day », soutenu par trois joueurs de cordes.

La reprise du classique de Noël est apparue sur la collection des plus grands succès du groupe Les plus recherchés : les plus grands succès, qui est sorti en novembre.

Le boyband britannique emblématique a maintenant publié un accompagnement visuel pour la piste, qui les trouve en train de se produire dans une pièce remplie de bougies et d’un sapin de Noël étincelant. La caméra fait un panoramique sur les membres, qui livrent avec émotion les paroles émotionnelles du morceau depuis une rangée de tabourets.

La version de The Wanted du succès non intentionnel des vacances d’East 17 a été produite par Tim Powell et Jonas Jalhay et donne une mise à jour fidèle à l’original de 1994. Le morceau a été écrit par Tony Mortimer d’East 17 à propos du décès de son frère, mais est devenu un incontournable de Yuletide grâce à sa sortie hivernale et à sa vidéo mettant en vedette le groupe londonien bravant une tempête de neige tout en étant vêtu de parkas blanches surdimensionnées.

Most Wanted: The Greatest Hits est arrivé le mois dernier et a célébré les 12 ans de carrière de The Wanted jusqu’à présent. Il présentait certains des plus grands succès du groupe, notamment « All Time Low », « Glad You Came » et « Chasing The Sun », ainsi que le tout nouveau single « Dirige le monde », qui était son premier nouveau matériel en sept ans.

La compilation loin de signale la fin du voyage du groupe réuni. L’année prochaine, The Wanted partira pour une tournée d’arènes de 12 dates au Royaume-Uni, visitant des lieux à Manchester, Glasgow, Birmingham, Newcastle, Leeds, Londres, Brighton et plus encore. Vous trouverez plus d’informations et des billets pour la visite sur le site officiel du groupe.

La visite suit la première performance du groupe en sept ans, qui a eu lieu au Royal Albert Hall de Londres en septembre. L’apparition faisait partie du concert caritatif du chanteur Tom Parker Stand Up To Cancer: Inside My Head, qui comprenait également Ed Sheeran, KSI, Liam Payne, McFly, Sigrid et Becky Hill, et a collecté des fonds pour Stand Up To Cancer et le National Brain Faire appel.

