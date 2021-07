Regardez la vidéo de “Too Much Love Will You Kill You” de Brian May

Avec sa voix vulnérable, ses touches tendres, son solo de guitare acoustique discret et sa mélodie indélébile, “Too Much Love Will Kill You” est un extrait de l’album solo de Brian May de 1992, Back To The Light. May l’appelle “d’une certaine manière, la chanson la plus importante que j’aie jamais écrite”.

Inaugurant la réédition remasterisée de l’album le 6 août, le morceau est à nouveau disponible le 30 juillet. Il arrive également aujourd’hui avec une nouvelle vidéo remasterisée.

Sorti à l’origine en tant que single le 24 août 1992, “Too Much Love Will Kill You” a valu à May un hit solo lorsqu’il a atteint la 5e place du classement britannique des singles. Avant cette sortie, un mai visiblement ému et parfait l’a présenté en avant-première devant quelque 72 000 fans au stade de Wembley. Concert hommage à Freddie Mercury en avril 1992, cimentant peut-être un malentendu sur ses origines.

“Mon excuse pour le chanter est, je pense, que c’est juste la meilleure chose que j’ai à offrir”, a déclaré May, en guise d’introduction sur scène à la chanson. Sa raison de chanter n’était pas, comme on le pensait souvent, qu’il ait écrit la chanson sur le légendaire reine chanteur, décédé en 1991. La chanson elle-même remonte à 1986-7, lorsque Brian l’a écrite avec deux amis, les auteurs-compositeurs Elizabeth Lamers et Frank Musker. May était alors à Los Angeles, “loin de chez elle” et dans un “état d’esprit emmêlé”, essayant de se libérer d’une période de profonds bouleversements personnels.

Comme Brian l’explique : “Too Much Love Will Kill You” est une grande et longue histoire et la version que vous entendez sur Back to the Light est l’originale. Il a le clavier original que j’ai joué quand nous écrivions la chanson. Moi et Frank Musker, et sa copine de l’époque, étions dans une pièce et c’était comme une séance de thérapie pour moi. Je déversais juste tous ces mots parce que j’avais l’impression d’être pris au piège. J’étais dans un endroit dont je ne pourrais jamais, jamais sortir. Tout ce que je pouvais faire était d’écrire à ce sujet. C’est la seule chanson que j’ai écrite au cours de cette période probablement de neuf mois ou d’un an.

En écrivant à ce sujet, May a tout mis en jeu. « La douleur vous rendra fou », chante-t-il. Et bien que ses paroles proviennent d’une période de sa vie, c’est cette honnêteté très spécifique qui leur confère un pouvoir universel. Certes, pour Brian, les mots gardent leur résonance des années plus tard.

« Les choses avec lesquelles je lutte sont toujours là. ‘Too Much Love Will Kill You’ est une chronique de ce qui est réellement enfoui au plus profond de moi. Chaque mot dessus, comme je l’écoute maintenant, chaque mot compte pour moi. Chaque mot que je soutiendrais toujours. C’est exactement comme ça que je suis à l’intérieur. Je dis « suis » au présent parce que je me suis rendu compte que je n’avais pas tellement changé. C’est la seule occasion que j’ai eue dans ma vie de la raconter telle que je la voyais. D’une certaine manière, c’est la chanson la plus importante que j’ai jamais écrite parce qu’elle résume le parcours de la vie pour moi.

De nombreux fans de Queen l’ont pris à cœur comme une chanson liée à Freddie. Pendant ce temps, la reine elle-même l’a pris à cœur. Une version plus grande a été enregistrée en 1989 avec la voix de Freddie, qui fera plus tard surface sur Made In Heaven, l’album Queen achevé après la mort de Mercury et sorti en 1995. Sorti en single l’année suivante, l’enregistrement de Queen a valu au tendre confessionnal de May un Ivor Novello Award de la meilleure chanson musicalement et lyriquement, un témoignage du pouvoir durable d’une chanson assez forte pour dépasser ses origines et se tenir debout sur ses propres jambes.

“J’ai adoré travailler avec Freddie pour faire cette voix. Nous étions conscients que la chanson devenait quelque chose de différent, et cela signifiait quelque chose de différent. Nous en étions tous conscients. Nous savions évidemment que les jours de Freddie étaient probablement limités, sauf miracle. Alors la chanson a commencé à ressembler à quelque chose de différent. Et nous n’avons pas hésité à le faire très gros, très Queen. Et j’aime ça.

“Mais si vous voulez entendre ce que la chanson avait à l’origine versé dedans, avec le sang, la sueur et les larmes de ma vie, alors c’est cette version.”

Out of the Light, la sortie compagnon disponible dans le coffret Back to the Light et sur les formats 2CD et numérique, propose deux lectures alternatives, une version guitare et une version live enregistrées au Palace Theatre, Los Angeles, le 6 avril 1993 .

