Regardez la vidéo des Chemical Brothers Les ténèbres que vous craignez

Les frères chimiques ont sorti “The Darkness That You Fear”, leur première nouvelle musique depuis No Geography en 2019 – un disque décrit par Q comme ayant “la plasticité adaptative et vertigineuse de leur meilleur travail” et “vivement mélodique, sans cesse inventif” par Uncut.

Construit autour de deux échantillons vocaux distincts et disparates et d’un tourbillon de son psychédélique, The Darkness That You Fear est l’équivalent sonore de la lumière au bout du tunnel – une poussée d’espoir et un indicateur vers un avenir meilleur et plus ouvert.

Tom Rowlands des Chemical Brothers a déclaré: «The Darkness That You Fear» est un morceau de musique plein d’espoir. Lorsque nous avons trouvé que la combinaison des différentes voix fonctionnait en fonction du flux de la musique, nous nous sommes sentis optimistes, comme si c’était quelque chose que nous voulions partager.

Une vidéo follement hallucinogène et magnifiquement évocatrice pour le morceau a été réalisée par Ruffmercy, le réalisateur basé à Bristol qui a déjà travaillé avec des artistes tels que Thom Yorke, Run The Jewels et DJ Shadow. Vous pouvez regarder la vidéo «Les ténèbres que vous craignez» ci-dessous.

Ruffmercy sur “The Darkness That You Fear”: “Quand j’ai entendu la chanson pour la première fois, je me suis immédiatement connecté au thème et à l’ambiance positive générale. De nouvelles règles gouvernementales pour assouplir le verrouillage avaient été annoncées et combinées avec le soleil qui brillait, cela me laissait un sentiment positif quant à l’été à venir. Cela a également déclenché un fort sentiment de nostalgie qui m’a amené à retourner à la recherche d’inspiration visuelle de la période où j’ai découvert The Chemical Brothers au milieu des années 90. La vidéo combine des séquences d’archives élogieuses du milieu à la fin des années 90 avec des textures de film Super 8 peintes à la main et des animations dessinées à la main. J’adore utiliser la couleur pour créer le chaos et évoquer des émotions et c’était le projet parfait pour cela.

La pochette de «The Darkness That You Fear» est tirée d’une œuvre du vénéré artiste abstrait britannique, feu Sir Terry Frost. Un morceau limité de 12 pouces de la piste sortira dans le cadre du Record Store Day 2021, pour la première sortie le 12 juin.

«The Darkness That You Fear» est la première sortie de Chemical Brothers depuis la sortie du morceau de No Geography «Eve of Destruction» pour coïncider avec leur énorme tournée d’automne 2019 qui a abouti à un spectacle à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres. Les Chemical Brothers (avec leurs collaborateurs visuels de longue date Smith et Lyall) ont également créé l’installation de clôture de «Electronic – From Kraftwerk to The Chemical Brothers» – l’exposition la plus populaire jamais organisée par le Design Museum de Londres.

Les frères chimiques ont été confirmés comme têtes d’affiche du vendredi soir au festival Creamfields de cette année à Daresbury, Cheshire (26 – 29 août – l’événement est déjà complet) et les têtes d’affiche du dimanche soir au TRNSMT à Glasgow.