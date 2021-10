Regardez la vidéo des funérailles de James Blake. Slowthai

James Blake a sorti une nouvelle version de son morceau « Funeral » avec slowthai. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

« Funeral » a été créé hier soir sur Radio 1 en tant que « Record le plus chaud du monde » de la station. Le morceau est tiré du cinquième album studio de Blake, Friends That Break Your Heart, sorti le 8 octobre via Polydor au Royaume-Uni et Republic Records aux États-Unis.

Hier soir, Blake est monté sur scène au Tonight Show avec Jimmy Fallon pour la première représentation télévisée de « Funeral » avec slowthai.

Friends That Break Your Heart a été acclamé à la fois par les fans et par la critique depuis sa sortie la semaine dernière. Il a été salué comme « James Blake dans sa forme la plus riche et la plus brute » (NME) ; « Son plus beau travail à ce jour » (DIY) ; « une excellente vitrine des cadeaux de M. Blake » (The Wall Street Journal) ; et « un disque plein de compositions fascinantes et brillantes et de quelques-unes des compositions les plus accomplies de la carrière de Blake » (The i).

James Blake a produit des morceaux de choix sur Blonde de Frank Ocean et DAMN de Kendrick Lamar. ainsi que 4:44 de JAY-Z et Lemonade de Beyoncé, auxquels il a également prêté sa voix dans les deux cas. Les apparitions en vedette couvrent « Stop Trying to Be God » avec Stevie Wonder et Kid Cudi sur l’épopée ASTROWORLD de Travis Scott et « King’s Dead » avec Jay Rock, Kendrick Lamar et Future de Black Panther: The Album. Ce dernier non seulement est devenu triple platine, mais il a également valu à Blake son premier Grammy Award dans la catégorie « Meilleure performance rap ».

Simultanément, Blake a émergé comme la valeur aberrante la plus célèbre de la pop avec sa sortie solo dynamique. Il a introduit un son singulier sur James Blake en 2011. Attribuant au disque un score rare de 9,0 sur 10, Pitchfork l’a couronné l’un des « 100 meilleurs albums de la décennie à ce jour (2010-2014). » Sur ses talons, l’Overgrown 2013 a illustré sa rare capacité magnétique à aligner Brian Eno et RZA sur le même projet. Il a notamment reçu le Mercury Prize 2013 et obtenu la nomination de Blake « Best New Artist » aux Grammy Awards.

Après The Color In Anything en 2016, il atteint de nouveaux sommets critiques et commerciaux avec Assumer la forme en 2019. Il s’est incliné à la 21e place du Billboard Top 200, marquant son entrée la plus élevée à ce jour. En plus d’avoir enregistré 300 millions de flux cumulés en moins d’un an, il a remporté la nomination aux Grammy pour le « Meilleur album alternatif » et a honoré les listes « Meilleur de 2019 » pour des points de vente tels que Time Magazine, Harper’s Bazaar, Stereogum, Consequence of Sound, Billboard, DJ Booth, et Esquire.

