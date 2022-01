Regardez la vidéo du dernier hymne de Ryan Trey prêt pour le club, « Slide »

Pour lancer 2022, le chanteur/rappeur/auteur-compositeur Ryan Trey (#JUSTAREGULARLABEL/

Interscope Records) a publié une vidéo passionnante pour son nouveau single, « Slide ».

La chanson, qui figure sur son album de 14 pistes, A 64 East Saga, « Slide » trouve Ryan à la recherche d’une évasion après des retombées rocheuses avec sa petite amie. Le visuel, réalisé par Joshua Valle, montre la star à plusieurs traits d’union s’aventurant dans le club de strip-tease avec ses amis pour apaiser ses chagrins.

Il rencontre un danseur qui attire son attention et l’attire au bar à son arrivée. Malgré les appels de sa petite amie par SMS, Ryan devient intime avec son nouvel intérêt et reste toute la nuit au club pendant que ses amis le laissent derrière eux. A la fin de la vidéo, un Ryan ivre se retrouve hébété, croyant voir sa copine au club alors qu’en réalité, c’est le danseur qui a attiré son attention de tout à l’heure.

A 64 East Saga comprend un certain nombre de producteurs de premier plan tels que Boi1da, Vinylz, Jahaan Sweet, OG Parker, Rob Halladay et Albert Lee, dont les rythmes aident à ancrer la voix époustouflante de Ryan ainsi que son jeu de mots intelligent. Pour renforcer l’acclamation du projet, Ryan organisera deux vitrines ce mois-ci à Los Angeles et à New York, respectivement, pour donner aux fans un avant-goût en direct des sons de l’album. Il se produira d’abord à The Echo à Los Angeles le 20 janvier, puis jouera Baby’s All Right à New York le 25 janvier.

De plus, BAPE et Reebok ont ​​récemment annoncé leur nouvelle collaboration sur la sneaker Club C et Instapump Fury avec #JUSTAREGULARDAYS Bryson Tiller, Nia Sultana et Ryan Trey. Les nouvelles baskets inspirées du printemps et de l’été sortiront officiellement le 15 janvier.

A 64 East Saga fait suite au projet de Ryan 2018, en août. La collection de chansons a recueilli des critiques positives, car Billboard l’a présenté comme un « artiste combo menaçant au sein du circuit indépendant ». « Mutual Butterflies » est le record le plus réussi du projet, avec près de 20 millions de flux sur Spotify.

Achetez ou diffusez A 64 East Saga.