Regardez la vidéo du nouveau morceau de Tears For Fears No Small Thing

Des larmes pour les peurs ont sorti leur nouveau single, « No Small Thing », extrait de leur nouvel album, The Tipping Point, dont la sortie est prévue pour le 25 février via Concord Records. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

« No Small Thing » a été la première chanson que le duo Tears For Fears, Roland Orzabal et Curt Smith a écrit pour The Tipping Point, qui est leur premier album de toute nouvelle musique en 17 ans. La chanson s’est réunie au début de 2020, lorsque Orzabal a appelé Smith et le couple a déjeuné à Los Angeles.

Roland Orzabal a déclaré : « Au début de 2020, Curt et moi nous sommes assis avec juste quelques guitares acoustiques. La première fois depuis des décennies. Nous avions besoin d’une rencontre des esprits, d’un rapprochement psychique. Nous retournions littéralement à la planche à dessin à la recherche d’un peu de profondeur, de cœur et d’âme pour compléter notre album. Curt est venu avec ce simple riff folk/country, un peu Dylan, un peu Johnny Cash, et puis nous sommes partis.

« C’était tout le contraire de ce que nous essayions de faire depuis de nombreuses années – à la recherche du single à succès moderne et insaisissable. Nous nous sommes sentis d’un coup dégagés, libres si l’on veut, ne plus soucieux du marché, de la réussite, mais puisant dans les influences de notre enfance. C’est à ce moment-là que tout l’album a commencé à s’ouvrir. « No Small Thing » était la clé, la chose qui a viré au rouge vert clair. »

Curt Smith a ajouté: « ‘No Small Thing » donne l’impression que cela aurait pu être une chanson d’un album folk acoustique des années 70 ou 60 avec le début du morceau. Le fait que nous nous sentions suffisamment en confiance pour aller de là à la fin de la chanson où c’est juste le chaos absolu témoigne de ce sentiment de liberté, et c’est notre zone de confort musicalement.

En octobre, le duo a sorti Tears For Fears a sorti la chanson titre atmosphérique de leur nouvel album comme premier avant-goût de The Tipping Point. L’album sera le premier d’Orzabal et Smith ensemble depuis leur set de retrouvailles Everybody Loves A Happy Ending en 2004. Il a été inspiré par une série de « points de basculement » professionnels et personnels dans les années qui ont suivi leur dernier album.

« Avant que tout se passe si bien avec cet album, tout devait d’abord mal tourner », explique Orzabal. « Cela a pris des années, mais quelque chose se passe lorsque nous mettons nos têtes ensemble. Nous avons cet équilibre, ce truc de push-me-pull-you – et ça marche vraiment bien.

Smith est d’accord : « Si cet équilibre ne fonctionne pas sur un album de Tears For Fears, tout ne fonctionne tout simplement pas. Pour le dire simplement, un disque de Tears For Fears et ce que les gens perçoivent comme le son de Tears For Fears est ce sur quoi nous pouvons tous les deux être d’accord.

Dans sa première incarnation, The Tipping Point devait être réalisé en comité par le duo avec quelques-uns des meilleurs auteurs-compositeurs actuels, à la demande de l’ancienne direction de TFF. « Finalement, cette pression et cette tension nous ont séparés non seulement de notre direction, mais aussi les uns des autres », explique Orzabal. Le groupe a changé de représentation et leur nouvelle équipe était extrêmement enthousiasmée par les cinq morceaux sur lesquels le duo pouvait s’entendre.

« Soudain, pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu l’impression d’avoir quelqu’un dans notre coin qui comprenait ce que nous essayions de faire », poursuit Roland. « Nous avions l’impression d’avoir quelqu’un à nos côtés. C’était la première fois depuis longtemps que nous décidions – nous devons le faire. »

The Tipping Point voit Orzabal et Smith rejoints par le collaborateur de longue date Charlton Pettus, ainsi que par les producteurs et auteurs-compositeurs Sacha Skarbek et Florian Reutter. « Quand vous vous connaissez depuis aussi longtemps que nous et que vous travaillez ensemble depuis aussi longtemps que nous, il y a un lien qui devient familial. Donc, c’est différent d’une amitié », dit Smith.

Précommandez The Tipping Point, sortie le 25 février.