Regardez la vidéo du nouveau poids mort unique de BRKN LOVE

Groupe de rock alternatif basé à Toronto BRKN AMOUR ont sorti aujourd’hui un nouveau single « Dead Weight ». Le morceau est accompagné d’un clip vidéo réalisé par Bad Beard et Justyn Moro, que vous pouvez consulter ci-dessous.

L’auteur-compositeur et leader Justin Benlolo dit de « Dead Weight », « Nous avons tous eu un moment au cours des dernières années, où nous nous sommes sentis inutiles. Il n’y avait nulle part où aller et rien à faire. J’étais assis sur cette idée de chanson, mais je n’ai jamais su ce que cela signifiait pour moi jusqu’à ce que tout disparaisse. Ce que j’avais ressenti autrefois en tant qu’adolescent angoissé revenait et cette chanson est devenue un moyen de canaliser mon dialogue intérieur.

Dans un sens, la chanson parle vraiment des dangers de votre propre esprit et des endroits où il va quand vous vous y attendez le moins. Parfois, cela fait du bien de se pencher dans l’obscurité et de savoir qu’il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cela étant dit, nous mourons d’envie de sortir cela et de montrer au monde à quoi ressemble la prochaine étape de BRKN LOVE ! Couplé à un clip que nous avons littéralement tourné dans les trois jours suivant le changement de notre single principal, je dois dire que c’est ce que nous avons préféré faire jusqu’à présent. Restez à l’écoute pour la suite car nous en avons beaucoup plus. Faisons du rock and roll.

Mené par le convaincant Justin Benlolo, « Dead Weight » de BRKN LOVE signale la première nouvelle musique du groupe depuis leurs reprises de « Allergic » de Post Malone et de « River » de Bishops Briggs.

« River » a été spécifiquement enregistré pour une version de luxe spéciale de leur premier album et est devenu une sorte de sensation virale, avec plus de 40 000 vidéos uniques mettant en vedette la piste créée sur TikTok avec plus de 825 millions de vues au total, et 38 millions de vues supplémentaires sur tous d’autres plateformes de contenu généré par les utilisateurs.

Pendant ce temps, BRKN LOVE se prépare à jouer un certain nombre de spectacles à travers le Canada en soutien à Big Wreck et Monster Truck. La course a maintenant été divisée en deux étapes, le premier épisode de spectacles ayant lieu en décembre et un second en mars et avril 2022.

BRKN LOVE joue les émissions canadiennes suivantes avec Big Wreck et Monster Truck en décembre 2021 :

12/2 Bellevelle, ON @ Théâtre Empire

12/3 London, ON @ London Music Hall

12/4 Toronto, ON @ HISTOIRE

12/6 Belleveille, ON @ Empire Theatre (deuxième spectacle)

12/7 Ottowa, ON @ Centre Bronson

Spectacles de mars/avril 2022 avec Big Wreck & Monster Truck :

25/03 Sidney, C.-B. @ Mary Winspear Centre, Bodine Hall

03/26 Abbotsford, C.-B. @ Abbotsford Centre

28/03/Kelowna, C.-B. @ Théâtre communautaire de Kelowna

29/03/Red Deer, AB @ Centre commémoratif de Red Deer

30/03 Calgary, AB @Macewan Hall

04/01 Grand Prairie, AB @ Bowes Event Center

04/02 Edmonton, AB @ Midway

04/04 Moose Jaw, SK @ Moose Jaw Culture Centre

04/05 Saskatoon, SK @ The Roxy

04/06 Winnipeg, MB @ Burton Cummings Theatre.

Achetez ou diffusez BRKN LOVE.