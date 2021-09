Regardez la vidéo du nouveau single de Bullet For My Valentine, Shatter

Bullet For My Valentine a sorti “Shatter”, le troisième single de leur prochain album éponyme. Vous pouvez regarder la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

Le groupe a déclaré : « Nous sommes très heureux que vous entendiez tous notre nouveau morceau « Shatter » ; » c’est l’un de nos favoris personnels et nous sommes presque sûrs que ce sera l’un des vôtres ! C’est une masse absolue d’un morceau avec des riffs pendant des jours ! Que les coups de tête commencent !!!”

Le visualiseur de “Shatter” est un moment viscéral et instinctif dans la nouvelle ère visuelle Bullet. Pour ce projet, Matt Tuck a collaboré avec la directrice créative, Fiona Garden, et son mari/artiste, Ben Ashton. En utilisant des éléments optiques tactiles, en brisant des vitres sans fin et en se couvrant de peinture noire huileuse, Tuck a travaillé avec Garden & Ashton pour créer une ambiance physique à la fois «caverneuse et claustrophobe».

Fiona Garden ajoute : « Ces visuels abstraits hypnotiques ont ensuite été introduits dans la machine créative redoutable et instinctive derrière « Knives » et « Parasite » : la rédactrice Sara Faulkner et l’artiste VFX Gabriel Thomas Ayache. Le clip présente, comme toujours, le design de Carl Addy (ulcerboy.) »

Bullet For My Valentine (l’album) sortira le 22 octobre via Spinefarm/Search & Destroy.

« Je pense que c’est le côté le plus féroce de Bullet For My Valentine que j’aie jamais connu », déclare le guitariste Michael « Padge » Paget. « Il est temps pour nous de sortir un disque vraiment en colère, lourd et agressif. J’ai hâte de faire la grimace sur scène !

Matt Tuck a commencé à écrire l’album en septembre 2019 avant que la pandémie de coronavirus n’arrête les choses au début de 2020. Mais en juin 2020, Tuck et le producteur de longue date, Carl Bown, qui ont coproduit l’album 2015 du groupe, Venom, et produit et mixé Gravity, accélère à nouveau le rythme. Ensemble, ils se sont installés au Treehouse Studio à Chesterfield, où le reste de l’album a été écrit.

Précommandez Bullet For My Valentine.