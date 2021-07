Regardez la vidéo du nouveau single de Post Malone, Motley Crew

Post Malone est de retour avec “Motley Crew”, son premier single solo de 2021, aux côtés d’un clip vidéo très rythmé réalisé par Cole Bennett.

Malone a taquiné l’arrivée de la chanson sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine et maintenant que la chanson arrive, les visuels voient le rappeur interpréter le nouveau morceau entrecoupé de séquences de lui conduisant sur une piste NASCAR.

Le clip “Motley Crew” présente également des camées de Ty Dolla $ign, Big Sean, SAINt JHN, Tommy Lee de Mötley Crüe et plus, ainsi que des pilotes NASCAR Bubba Wallace et Denny Hamlin. Vous pouvez le consulter dans son intégralité ci-dessous.

Post Malone a sorti son dernier album, Hollywood’s Bleeding, en 2019. La critique du NME, qui a attribué au disque quatre étoiles à sa sortie, est typique de l’éloge reçu. Leur critique déclarait que « le record accompli et éclectique ne pouvait venir que de Post Malone ».

« Voici un disque qui part dans de nombreuses directions, comme si vous aviez remis les clés de votre compte Spotify à un ami à courte durée d’attention… Mais c’est quand il fait simple et dépasse les clichés qu’il se sent le plus comme lui-même.

Malone a également récemment annoncé qu’il était prêt à se produire dans un certain nombre de festivals américains cette année, notamment Lollapalooza Chicago, Rolling Loud Miami et Governors Ball. Il sera également en tête d’affiche du Rock in Rio Lisboa en 2022. Ce dernier événement a récemment confirmé que Post Malone fera la une du 26 juin 2022 – le dernier jour de Rock in Rio Lisboa 2022. Le soutien viendra d’Anitta, Jason Derulo et HMB.

Ailleurs, le rappeur/chanteur sera en tête d’affiche du Lollapalooza Chicago cette année. Miley Cyrus, Tyler, the Creator et Foo Fighters seront également en tête d’affiche de l’événement. Après avoir obtenu le feu vert de la ville de Chicago le 13 mai, Lollapalooza reviendra à Grant Park pour ses festivités habituelles de quatre jours entre le 29 juillet et le 1er août 2021.

