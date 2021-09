Regardez la vidéo du nouveau single de Sleep Token, Fall For Me

Sleep Token a sorti “Fall For Me”, le tout nouveau single de leur prochain album This Place Will Become Your Tomb. Vous pouvez regarder la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

« Fall For Me » arrive comme un moment d’expression émotionnelle pure, la vidéo une manifestation visuelle. Comme les fans sont habitués, cependant, la chanson et la vidéo ne recevront aucune explication de Sleep Token.

Le deuxième album studio de Sleep Token, This Place Will Become Your Tomb sortira le 24 septembre via Spinefarm. Cette nouvelle offre de 12 pistes approfondit l’univers énigmatique de Sleep Token, repoussant les limites et brouillant les genres, tout en conservant leur signature sonore.

Sous la bannière Sleep Token, se trouve la vision unique et large d’un individu – anonyme, silencieux, masqué, armé d’une gamme vocale stupéfiante, d’une touche habile sur les claviers, plus une approche en direct qui n’est jamais moins que pleinement engagée. L’entité souterraine britannique connue uniquement sous le nom de Sleep Token, dirigée par Vessel, a commencé le rituel du coucher du soleil le 20 juin 2019 avec “La nuit n’appartient pas à Dieu”. Sleep Token a commencé à publier ses « offres » toutes les deux semaines, le jeudi à Sundown BST avec des visualiseurs d’accompagnement.

Chaque offre avait son propre emblème, établissant l’univers Sleep Token sur le premier album Coucher de soleil. Ce 18 juin 2021, le cycle recommence mais renaît.

Pendant ce temps, pour promouvoir leur nouvel album, Sleep Token a annoncé une tournée de 8 dates, au Royaume-Uni et en Irlande en novembre. Le support pour tous les spectacles sera assuré par AA Williams, sauf à Dublin.

Les dates de la tournée principale de Sleep Token en novembre 2021 sont les suivantes :

12 – Fonderie, Torquay

13 – Institut, Birmingham

14 – SWG3, Glasgow

15 – Leadmill, Sheffield

17 – Académie, Dublin

18 – Académie 2, Manchester

19 – Y Plas, Cardiff

20 – Shepherds Bush Empire, Londres

Les billets pour Londres et Manchester sont presque épuisés. Pour plus d’informations, visitez Sleep Token’s site officiel.

Pré-commandez Cet endroit deviendra votre tombeau.