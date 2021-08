Regardez la vidéo du nouveau single réfléchissant de Kacey Musgraves « Justified »

in

Kacey Musgraves‘ Le nouveau single très attendu “justified” a fait ses débuts, aux côtés d’une vidéo pour le morceau réalisé par Bardia Zeinali.

Comme indiqué, la chanson est tirée de son quatrième album studio à venir, Starcrossed, qui sera publié par Interscope/MCA Nashville. La vidéo a fait sa première diffusion sur MTV Live, MTVU, CMT, CMT Music et sur le panneau d’affichage ViacomCBS Times Square. C’est de star-crossed : le film, compagnon visuel de l’album, également sorti le 10 septembre.

Le clip est une chronique élégante du processus d’auto-réflexion tranquille et des revers de la reconstruction, alors que les artistes apprennent que «la guérison ne se fait pas en ligne droite». Sur les réseaux sociaux, Musgraves décrit la chanson comme “une petite partie du voyage à venir”.

Le single et la vidéo “justifiés” suivent sa sortie plus tôt cette semaine de la chanson titre de l’album imminent. NPR Music a écrit dans un article : « Comment suivez-vous le bonheur domestique de Golden Hour lorsque la vraie vie ne se déroule pas selon le récit ? L’étoile croisée de @KaceyMusgraves offre une réponse.

Musgraves fera ses débuts dans la chanson sa toute première performance aux MTV VMA le 12 septembre. Le film de 50 minutes commencera à être diffusé le 10 septembre exclusivement sur Paramount+. maudit : le film est réalisé par l’amie de Musgraves, Bardia Zeinali, qu’elle a rencontrée sur le tournage d’une séance photo Vogue en 2019. Il l’a ensuite dirigée dans la vidéo de « Easy », sa collaboration avec Troye Sivan sortie en 2020.

La première mondiale du film le 10 septembre sera diffusée exclusivement sur Paramount+ aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie, dans les pays nordiques et au Canada. En dehors de ces marchés, les fans de la star pourront la regarder sur MTV à travers son réseau mondial de chaînes dans près de 180 régions. star-crossed : le film est présenté par Interscope Films et est une production de contenu anonyme en association avec UMG Nashville, Sandbox Entertainment et Golden Girl Productions.

Précommandez star-crossed, qui sortira le 10 septembre.