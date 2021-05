Regardez la vidéo du remix de Steven Wilson de Gentle Giant’s Just The Same

Gentil géant ont sorti un nouveau clip vidéo pour «Just The Same». Le nouveau clip a été créé par Noah, le fils du pilier de Gentle Giant, Derek Shulman et peut être vu en entier ci-dessous. «Just The Same» a reçu un tout nouveau remix de Steven Wilson et annonce que Free Hand, l’album parent, sera réédité le 25 juin.

Free Hand était le septième album de Gentle Giant, sorti à l’origine en juillet 1975. Ce fut le plus grand succès commercial de la carrière du groupe, atteignant le palmarès des 40 meilleurs albums du Billboard Magazine. Il représente le point culminant de la maturité du groupe, suite aux succès de Dans une maison de verre et Le pouvoir et la gloire.

Au moment de la sortie de Free Hand, Gentle Giant était devenu une tête d’affiche majeure à part entière. Tous les membres étaient des multi-instrumentistes. Le groupe n’a jamais eu peur de surprendre un public avec un ensemble de flûtes à bec en quatre parties suivi d’un solo de vibraphone, tout en bercant le public et en s’amusant à fond sur scène en même temps.

Steven Wilson a de nouveau remixé Free Hand (comme il l’a fait avec la réédition de Le pouvoir et la gloire en 2014). La version remixée de Wilson de Free Hand sera publiée en Dolby Atmos, son surround 5.1 et accompagnée de visuels animés personnalisés pour chaque piste sur Blu-ray.

En outre, le mixage plat original, le mixage quad original de 1975 et un mixage instrumental seront tous inclus dans un CD digipak. Un double album vinyle sera également publié avec le mix plat original et la version remixée de Steven Wilson. Le premier pressage initial comprendra une version rouge transparente en édition limitée.

En avril, Steven Wilson a publié une vidéo d’une nouvelle version de son hymne disco prog “Personal Shopper” qui a été remixé par Nile Rodgers, l’homme principal de Chic.

La version originale de «Personal Shopper» se trouve sur le dernier album de Wilson, The Future Bites, qui a atteint la 4e place dans les charts britanniques plus tôt cette année. Wilson a également publié des vidéoclips pour les morceaux «Eminent Sleaze», «King Ghost», «Man Of The People» et «Self».

The Future Bites de Steven Wilson peut être acheté ici.