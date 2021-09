Regardez la vidéo du retour à la lumière alimenté par l’optimisme de Brian May

Brian May a partagé une nouvelle vidéo pour sa chanson solo classique, “Back To The Light”, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Réalisé par Simon Lupton, cette nouvelle vidéo est décrite comme une “surprise”. “J’ai peaufiné les trois vidéos originales de 1992”, dit May, “mais la vidéo ‘Back to the Light’ est toute nouvelle – un court métrage avec une histoire à raconter.”

Avant le dévoilement du film, Brian laisse seulement entendre qu’il y joue le rôle d’un voyageur du temps. Mais la rumeur veut que la vidéo réussisse une réunion à temps qui n’a pas encore été tentée.

Tout peut maintenant être révélé maintenant que la vidéo est créée. Une chose dont les fans peuvent être sûrs, c’est que ce sera un rappel poignant de la clarté avec laquelle la lumière de l’aventure solo émouvante de Brian May continue de briller – près de 30 ans plus tard.

Près de 30 ans se sont écoulés depuis que le guitariste de Queen a mis la touche finale à son magistral premier album solo, ‘Back to the Light’. May a passé une bonne partie de cette année à revisiter l’album, à le remasteriser et à le reconditionner méticuleusement pour une nouvelle vie – avec quelques extras en plus.

Après avoir sorti numériquement trois des morceaux de l’album, « Conduit par vous », “Résurrection” et “Trop d’amour va te tuer” au cours des dernières semaines, Brian se tourne maintenant vers où tout a commencé, avec la sortie physique du morceau qui a marqué le début de son aventure solo, “Back to the Light”, disponible en une nouvelle sortie sur CD et vinyle blanc 7″ célibataire le 22 octobre.

Un hit du Top 20 lors de sa sortie initiale en novembre 1992, “Back to the Light” a ouvert les concerts du Brian May Band à travers le monde, attirant le public avec les vers plaintifs, avant de faire monter le toit avec ses refrains optimistes.

Brian réserve ses propres commentaires jusqu’à immédiatement après la première de la vidéo vendredi après-midi – lorsqu’il a promis de passer en direct sur sa propre chaîne Instagram – maintenant connue sous le nom de BRI-TV – pour discuter du projet avec des abonnés du monde entier.

Cependant, il a partagé ce qui suit: «Je me sens plutôt affectueux en regardant en arrière. En me regardant il y a 30 ans, un jeune homme qui n’avait aucune idée de l’incroyable voyage qui restait à venir.

Achetez ou diffusez Back To The Light.