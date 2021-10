Regardez la vidéo d’un autre monde d’Aurora pour céder à l’amour

Aurora a partagé la nouvelle vidéo de son récent single « Giving In To The Love », que vous pouvez regarder ci-dessous.

La chanson est tirée du prochain nouvel album de l’artiste norvégien, The Gods We Can Touch, dont la sortie est prévue le 21 janvier 2022 via Decca.

La vidéo d’un autre monde pour « Giving In To The Love » a été réalisée par Aurora et tournée à Oslo, le clip montre la chanteuse dansant parmi des scènes de la nature avant de donner vie à une statue.

S’adressant à NME en juillet à propos de » The Gods We Can Touch « , Aurora a déclaré que son nouveau disque ne traiterait pas de » doom, morosité, COVID et horreur « , mais serait plutôt » plus ludique et amusant » tout en restant » représentant beaucoup de choses qui me dérangent avec la société et notre histoire ».

« C’est assez sensuel en fait, et beaucoup sur l’obscurité, la lumière et la combinaison absurde des deux », a-t-elle déclaré. « Pour moi, la musique a toujours été très sérieuse et pas amusante. J’écris toujours sur des choses vraiment sérieuses, et je peux me voir debout sur scène tous les soirs pendant une heure et être vraiment triste tout le temps.

Aurora partira également en tournée au Royaume-Uni et en Europe pour soutenir son nouvel album de février à avril 2022.

Le chanteur prendra également la parole et se produira lors d’un événement spécial sur le climat et la culture le mois prochain lors de la COP26, la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique.

Prévu pour avoir lieu à l’église St. Luke dans l’East End de Glasgow le 6 novembre, l’événement fait partie de ‘Beyond The Green’ – « un festival de trois jours en marge de la COP26 célébrant la musique et les arts, la durabilité et les solutions à base de plantes pour un planète plus propre, plus verte et plus saine ».

Aurora est en tête d’affiche de l’affiche de la musique live de l’événement, avec Sam Fischer et BEMZ (DJ set) également prêts à se produire. Des sets de DJ seront également fournis par Andy Cato, Sarra Wild et Darwin de Groove Armada lors de l’événement d’après-spectacle.

