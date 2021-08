Regardez la vidéo fascinante de Take My Breath de The Weeknd

The Weeknd est sorti son single tant attendu “Take My Breath”, le premier de son prochain album, comme annoncé dans sa couverture mondiale de GQ cette semaine.

La piste chargée de sons illustre la capacité de The Weeknd à faire évoluer constamment son son et son talent pour la narration à travers sa musique. La sortie est accompagnée d’un visuel envoûtant réalisé par Cliqua. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le weekend a taquiné du nouveau matériel avec une série de tweets, aboutissant à une bande-annonce austère qu’il a partagée dimanche dernier. Lundi matin, GQ a lancé le tout premier numéro mondial en 90 ans avec The Weeknd comme seule vedette de toutes les éditions.

Dans l’interview d’accompagnement avec GQ, The Weeknd a fait allusion à ce que les auditeurs pouvaient anticiper avec le prochain album. Le même jour, The Weeknd a révélé un extrait de “Take My Breath”, ainsi que la date de sortie, dans un teaser promotionnel des Jeux olympiques lors de l’émission télévisée Olympics Prime Time Show de NBC mettant en vedette l’équipe d’athlétisme féminine de Team USA.

“Take My Breath” marque le dernier matériel de The Weeknd depuis la sortie de son album acclamé par la critique After Hours est sorti en mars 2020. After Hours est le quatrième album n°1 de The Weeknd aux États-Unis et est certifié double platine par la RIAA avec plus de 15,7 milliards de streams. En plus des États-Unis, After Hours a dominé les charts dans 20 autres pays, dont le Canada et le Royaume-Uni.

“Ce sera le meilleur projet qu’il ait jamais réalisé”, a écrit Mark Anthony Green sur la nouvelle musique de The Weeknd dans le numéro de septembre 2021 de GQ. « Il est devenu presque impossible de trouver autre chose à écouter. Tout le reste semblait doux. Ou n’a pas assez groover. Ou se sentait trop heureux. Ou trop triste. Il était clair pour moi que ce n’était pas seulement l’album que The Weeknd a toujours voulu faire ; c’est l’album que nous avons toujours voulu qu’il fasse.

