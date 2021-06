Regardez la vidéo futuriste du faisceau lumineux déformé de Bastille

Bastille a sorti son nouveau single “Distorted Light Beam”, co-écrit et co-produit avec Ryan Tedder aux côtés du collaborateur de longue date du groupe, Mark Crew, le groupe britannique multi-primé réfléchit sur la façon dont nous changeons tous, et les manières dans lequel nous pouvons manipuler nos réalités pour s’adapter à un récit qui nous convient mieux.

Appelez-le dystopique, utopique ou appelez-le simplement le futur… Ce n’est pas une chanson qui juge tant qu’elle reconnaît le changement paradigmatique en cours…. “Quand je rêve ce soir, je peux tout faire”, chante Dan Smith “Quand je rêve ce soir, je peux aller n’importe où… Quand je rêve ce soir, je peux être n’importe qui…”

“Distorted Light Beam”, une ruée métallique brillante de pop rétro-futuriste, marque un nouveau chapitre pour le groupe multi-platine, celui qui révolutionne le son Bastille, et est la première sortie du quatrième album studio du groupe à paraître. Plus tard cette année. Situé dans le futur, la vidéo de la piste montre une technologie immersive nouvellement développée, Futurescape créée par une entité technologique mondiale pionnière Avenir Inc transformer la vie telle que nous la connaissons, et aux côtés du groupe, Remmie Milner de la série gagnante du BAFTA, Save Me. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Smith dit: “Pour nous, les bandes sonores de “Distorted Light Beam” dansent à travers un espace de club futuriste tordu et euphorique. C’est une chanson sur des possibilités illimitées – ce qui n’est pas quelque chose que nous avons dans la vraie vie en ce moment, donc ça a été amusant d’explorer cette idée tout en expérimentant de nouveaux sons dans notre musique.

Le quatuor expérimente et enrichit le son Bastille depuis la sortie de leur dernier album Doom Days en 2019, conclusion d’une trilogie officieuse. L’année dernière, ils ont sorti l’EP ‘Goosebumps’, avec Graham Coxon sur “Qu’est-ce que tu vas faire ???” et le producteur américain Kenny Beats sur la chanson titre alors qu’ils continuaient à écrire des chansons qui cherchent à comprendre et à offrir une évasion de la condition humaine moderne.

En janvier 2021, Bastille a fait l’objet de ‘RéOrchestré’, un film documentaire qui a fourni un nouveau regard révélateur et tonique sur le parcours du groupe jusqu’à présent, encadrés à travers leurs spectacles ReOrchesrated et plongeant dans les thèmes de la motivation, de l’anxiété et du syndrome de l’imposteur.

Cet été Bastille ‘ReOrchesrated’ titre à la fois Latitude et Appel debout avec deux autres spectacles à guichets fermés au Hampton Court Palace Festival en août.