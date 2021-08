Regardez la vidéo HD nouvellement remasterisée de Rick James ‘Give It To Me Baby’

Une version HD récemment remasterisée du clip officiel de Rick JamesLe hit de 1981 “Give It To Me Baby” a été partagé pour marquer l’anniversaire de son décès le 6 août 2004.

La version remasterisée de la vidéo arrive alors que les passionnés du héros pionnier du punk-funk se préparent pour la première du 3 septembre sur Showtime of le nouveau documentaire Bitchin’ : le son et la fureur de Rick James. Le profil sans faille de la vie et de l’époque trop brèves de James est réalisé par le journaliste hip-hop nommé aux Emmy Awards Sacha Jenkins, également connu pour Wu-Tang Clan: Of Mics and Men.

Le clip torride “Give It To Me Baby” capture l’attrait audacieux et le son avant-gardiste de la star pionnière de Buffalo, New York. Comme le décrit le nouveau documentaire, il a payé des cotisations à ses débuts en jouant avec Levon Helm et Neil Young au Canada, avant de percer sur Motown à la fin des années 1970 avec le tube R&B n°1 « You And I ».

Le succès et la controverse ont suivi dans une égale mesure, y compris son travail en tant que producteur et champion de stars émergentes telles que Ado Marie et les Mary Jane Girls, ainsi qu’un éventail de singles et d’albums à succès dans les années 1980. Il a également collaboré lors de son premier séjour à Toronto avec Joni Mitchell, et plus tard avec les tentations, Fumée Robinson, Nile Rodgers et Eddie Murphy, entre autres. James est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 56 ans.

“Give It To Me Baby”, son deuxième palmarès R&B et également un palmarès dance n°1, est issu de son deuxième album Chansons de rue, qui était également un best-seller R&B. Le LP a été certifié or et platine aux États-Unis par la RIAA en juillet 1981, trois mois seulement après sa sortie.

Écrit et produit par James lui-même, le single strident comprenait les choeurs de Melvin Franklin des Temptations; il a rejoint ses camarades de groupe Otis Williams et Richard Street sur les deux prochains singles de l’album, “Super Freak” et “Ghetto Life”. La collaboration a donné un aperçu du succès du retour du groupe en 1982 avec “Standing On The Top”, écrit et produit par James pour leur album Reunion.

Dans le Billboard Book of No.1 Rhythm & Blues Hits d’Adam White et Fred Bronson, James a dit de « Give It To Me Baby » : « Je l’ai écrit parce que j’étais rentré à la maison une nuit et ma vieille dame était au lit et je voulais déconner, mais j’étais trop ivre. Alors je me suis assis au piano et j’ai écrit la chanson.

