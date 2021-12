Lorde a sorti le clip de « Leader of a New Regime », qu’elle a réalisé avec Joel Kefali. Le visuel est défini par l’eau, comme cela a été le cas pour les visuels de «Fallen Fruit» et de la chanson titre de Solar Power, tous deux réalisés par Lorde et Kefali. Regardez ci-dessous.

Joel Kefali a également co-réalisé le clip de « Mood Ring » avec Lorde. L’album, le troisième long métrage de Lorde, est sorti en août. Lorde prévoit de partir en tournée pour soutenir Solar Power l’année prochaine.

