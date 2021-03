Regardez la vidéo ‘Like 1999’ de Valley, mettant en vedette TikTok Star Bowman

Le groupe pop canadien Valley a partagé une nouvelle vidéo ludique pour son single à succès viral, «Like 1999». La chanson, qui a été écrite et enregistrée pendant la quarantaine, marque la première nouvelle musique du groupe nominé aux Juno depuis leur EP acclamé, ça craint de vous voir faire mieux.

Le méta visuel trouve le groupe lors d’un tournage vidéo, dirigé par un réalisateur frénétique (joué par la star de TikTok Bowman). Conformément au thème de leur chanson, le quatuor – composé de Rob Laska, Karah James, Mickey Brandolino et Alex DiMauro – présente de nombreux retours en arrière des années 90 dans le visuel, notamment des chapeaux de seau, un Lite-Brite, Buzz Lightyear de Toy Story , et une boîte de boom.

Les fans qui ont raté la soirée de visionnage YouTube d’aujourd’hui peuvent définir leur calendrier pour le 2 avril à 12h30 HNE, où ils peuvent rejoindre les membres de Valley et Bowman pour la première de la coupe du réalisateur étendue.

Valley a également lancé un microsite sur le thème des années 90, like1999.com. Là, les visiteurs peuvent trouver du contenu exclusif en explorant les dossiers de bureau de la vieille école. Ils peuvent également jouer au démineur et utiliser l’application de peinture pour créer des images pour un concours Spotify Canvas.

«Comme 1999» a commencé comme un Vidéo TikTok que le groupe a créé lors de la mise en quarantaine pour les sessions d’écriture. En quelques jours à peine, la vidéo a enregistré plus de 700000 vues et plus de 100000 likes avec des influenceurs comme Johnny Orlando et JESSIA postant des duos de la chanson sur leurs propres comptes. À partir de là, Valley a annoncé qu’ils publieraient la chanson si la vidéo atteignait un million de vues, ce qu’ils ont réalisé en quelques heures.

Fidèle à sa promesse, le quatuor basé à Toronto a documenté le processus d’enregistrement sur les médias sociaux, impliquant son public à chaque étape du processus. Dès sa sortie, « Like 1999 » a atteint le palmarès viral américain Spotify et a été présenté sur la liste de lecture NMF de la plate-forme dans plus de 20 pays.

L’année dernière, en plus de marquer un Juno hoche la tête pour Breakthrough Group of the Year, Valley a sorti ça craint de vous voir faire mieux – leur troisième EP et le suivi de leur premier album 2019, Maybe. L’EP, qui présente des succès viraux tels que «hoquet» et «tant pis», propose une collection de nouvelles chansons – principalement écrites pendant la pandémie – ainsi que des interprétations acoustiques et des réimaginations de favoris antérieurs.

