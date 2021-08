Regardez la vidéo Pro Shot de la performance de Destruction au festival d’Alcatraz en Belgique

Des séquences vidéo filmées par des professionnels de DESTRUCTIONla représentation du 14 août au Alcatraz festival à Courtrai, Belgique peut être vu ci-dessous (avec l’aimable autorisation de ARTE).

DESTRUCTION s’est récemment officiellement séparé du guitariste fondateur Michael “Mike” Sifringer et l’a remplacé par Martin Furia. L’Argentin, basé en Belgique Furia est surtout connu pour son travail en tant qu’ingénieur du son et producteur pour des groupes tels que NERVOSA et ENVAHISSEURS MAUVAIS.

Sifringer était le seul membre de DESTRUCTION être resté constant tout au long de la carrière du groupe. Schmier Est apparu sur DESTRUCTIONles trois premiers albums de avant de quitter le groupe et d’être remplacé par ESPRIT FRAPPEUR chanteur André Grieder. Andréla seule apparition enregistrée de DESTRUCTION était sur le “Cerveau fêlé” album sorti en 1990. Schmier rejoint DESTRUCTION en 1999.

Dans d’autres nouvelles, DESTRUCTION a sorti un nouveau single et une vidéo, “État d’apathie”, avec Furiapremière apparition enregistrée de avec le groupe.

“État d’apathie” est disponible en single numérique, ainsi qu’en coffret vinyle limité de 12 pouces avec une version live de “Signe de peur” de “L’attaque en direct”, avec gravure en vert fluo ou violet sur la face B.

DESTRUCTION sorti un nouveau Blu-ray et CD, “L’attaque en direct”, le 13 août via Disques de napalm. La sortie de 22 chansons comprend des images du concert en direct de près de deux heures du groupe à partir de janvier 2021 au légendaire lieu Z7 à Pratteln, en Suisse.

DESTRUCTIONle dernier album studio de , “Né pour périr”, est sorti en août 2019 via Explosion nucléaire. Le disque était DESTRUCTIONest le premier à figurer Randy Noir à la batterie et second guitariste Damir Eskić.

Damir est un guitariste suisse d’origine bosniaque qui travaille comme professeur de guitare, étant lui-même un ancien élève de Tommy Vetterli (CORONER). Il joue également dans un groupe de heavy metal appelé GOMORRE et a déjà contribué trois solos à DESTRUCTIONl’album de 2016 “Attaqué”.

DESTRUCTION 2021 c’est :

Schmier – Basse, Voix



Martin Furia – Guitares



Randy Noir – Tambours



Damir Eskić – Guitares



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).