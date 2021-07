Regardez la vidéo Pro Shot de l’apparition en novembre 2016 de Steven Adler avec Guns N’ Roses à Buenos Aires

GUNS N’ ROSES a publié une compilation de clips de performance filmés par des professionnels lors de la tournée d’automne 2016 du groupe en Amérique du Sud et au Mexique. La vidéo de 47 minutes fait partie du GN’R websérie doublée “Pas dans cette vie sélectionne” mettant en vedette les faits saillants des quatre années “Pas dans cette vie” visiter. Parmi les chansons présentées se trouve “Ma Michèle”, enregistré le 5 novembre 2016 au River Plate Stadium de Buenos Aires, en Argentine, avec une apparition en tant qu’invité du batteur classique du groupe Steven Adler. La nuit précédente (4 novembre 2016), Adler joué “Out Ta Get Me” avec le groupe au même endroit, bien que cette vidéo ne soit pas incluse dans cette compilation.

Chansons en vedette :

00:01 M. Brownstone



04:07 Tu pourrais être mien



11:20 Mieux



17:44 Slash Solo / Le parrain



25:06 Mon enfant adoré



31:56 ma michelle (avec Steven Adler)



35:40 Il fût un temps



42:24 Ne pleure pas

Au cours de l’étape américaine 2016 de GN’R‘s “Pas dans cette vie” visiter, Adler joué “Out Ta Get Me” et “Ma Michèle” à trois occasions distinctes. Ces spectacles marqués Adlerpremières apparitions avec GUNS N’ ROSES depuis 1990, bien qu’il ait joué avec les membres du groupe lors de leur intronisation en 2012 dans le Temple de la renommée du rock and roll.

Jusqu’à ce qu’il joue avec le groupe lors de la tournée de l’été 2016, les spéculations sur Adler avoir une sorte d’implication dans le GUNS N’ ROSES Les retrouvailles étaient monnaie courante depuis que le groupe l’a officialisé avec un spectacle surprise le 1er avril 2016 au Troubadour de Los Angeles.

Adler était censé apparaître à ce concert jusqu’à ce qu’il soit mis à l’écart par une blessure au dos.

Le régulier GUNS N’ ROSES batteur depuis plusieurs années est Franck Ferrer, qui fait également partie de la programmation actuelle qui compte des membres classiques Axl Rose, Sabrer et Duff McKagan.

Adler a été jeté hors de GUNS N’ ROSES en 1990 en raison de sa forte consommation de drogue, un problème avec lequel il a lutté pendant des années après son licenciement.

Dans une interview de mai 2017, Adler a déclaré à propos de ses retrouvailles sur scène avec GUNS N’ ROSES l’année précédente : “C’était tellement génial. C’était vraiment, vraiment incroyable et un rêve devenu réalité. Parce que pendant vingt-cinq ans, tout ce que j’ai fait était de prier pour pouvoir le faire. Je souhaite juste Je pourrais jouer plus de chansons, parce que je veux en faire plus avec elles. C’est vraiment dur… c’est déchirant et dur pour moi d’être sur le côté de la scène et de regarder quelqu’un d’autre [Frank Ferrer] joue mes chansons. Ce qui, il est génial, mais c’est dur pour moi. C’est comme si j’aimerais jouer quelques chansons de plus. Mais je suis reconnaissant d’avoir pu faire n’importe quoi, alors mon rêve est devenu réalité. Mais je veux faire plus. J’espère… Nous verrons ce qu’ils diront.

De retour en février 2017, Adler a révélé qu’il était à l’origine censé apparaître à plus d’une poignée d’émissions sur le GUNS N’ ROSES randonnée de retrouvailles. Il a dit qu’il s’attendait à s’asseoir derrière la batterie pour tous les “Appetit pour la destruction” matériel pendant toute la tournée, pour se faire dire qu’il était absent après s’être blessé au dos pendant les répétitions. “Duff m’a appelé et m’a dit ‘Mec, tu ne vas plus jouer avec nous'” Adler mentionné. “‘Tu ne vas pas faire ces émissions.’ Et je me disais : ‘Tu es la pire putain de personne au monde.'”

Adler a publié une autobiographie en 2010, intitulée “Mon appétit pour la destruction : sexe, drogue, et Guns N’ Roses”, dans lequel il s’est penché sur sa dépression, ses tentatives de suicide, ses crises cardiaques liées à la drogue et l’accident vasculaire cérébral débilitant qui l’a laissé avec une paralysie musculaire et des troubles de l’élocution permanents.



